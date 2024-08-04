NOW «نَتيجتكـ هٌــنا» www.yemenexam.com › النتائج ثالث ثانوي 2024 في كافة المحافظات علمي وأدبي “بالاسم ورقم الجلوس”

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور سالم صالح الكعبري عبر مؤتمر صحفي عن www.yemenexam.com › النتائج ثالث ثانوي، وذلك من خلال طرحه نسبة النجاح الكلية، وعدد الطلاب اللذين تقدموا لأداء الاختبارات، حيث تبيّن أن نسبة النجاح لهذا العام ترتفع كثيرًا عن أي عام مضى وذلك دليلًا على نجاح العملية التعليمية في اليمن، ويّجدر بالذكر أن عملية التصحيح استغرقت ما يزيد عن الشهر لضمان العدل بين كافة الطلاب.

www.yemenexam.com › النتائج ثالث ثانوي

يُمكن الآن التعرف على www.yemenexam.com › النتائج ثالث ثانوي 2024 من خلال الاتصال على رقم 160 من أي هاتف أرضي ثابت، أو من خلال شريحة الهاتف يمن فورجي وتدوين رقم الجلوس، وانتظار إرسال النتائج، كما يمكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وموقع الإدارة العامة للاختبارات، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية الموضحة بالتالي من نقاط:

الانتقال إلى الإدارة العامة للاختبارات .

. أو الدخول إلى موقع وزارة التربية اليمنية .

. النقر على صفحة النتائج.

تحديد المرحلة الدراسية (الصف الثالث ثانوي).

تحديد العام الدراسي (2023 – 2024).

كتابة اسم الطالب.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على أيقونة “بحث”.

تظهر أمامك درجات الطالب بالتفصيل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 اليمن صنعاء

وزارة التربية اليمنية أعلنت يوم السبت الموافق لـ 3 أغسطس / آب الموافق لـ 28 محرم 1446هـ عبر مؤتمر صحفي نُشر كافة تصريحاته على موقعها الرسمي www.yemenexam.com › النتائج ثالث ثانوي حيثُ نوهت أن نسبة النجاح لهذا العام 2023 – 2024 وصلت إلى 95.54 بالمئة، كما صرح وزير التربية والتعليم طارق سالم صالح العكبري أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات وصل نحو 224,234 طالبًا وطالبة، ولم يحضر منهم سوى 214,935، مما يعني أن هناك حوالي 9299 طالبًا وطالبة تغيبوا عن أداء الاختبارات، ونجح حوالي 205,351 طالبًا وطالبة، ويُجدر بالذكر أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسب القبول بالجامعات لعام 2024 – 2025 نسبة لارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب.

لينك نتائج الثالث ثانوي اليمن 2024

ما زال هناك حالة من البحث من جانب الطلاب وأولياء أمورهم على مستوى كل المحافظات اليمنية المختلفة حول نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024، حيث حتى الآن لم يتم رفع النتائج عبر موقع الوزارة، فالطريقة الوحيدة التي يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلالها حتى الآن هي الاتصال برقم 160 أو إرسال رساله بها رقم الجلوس.

يستمر البحث المكثف حول نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 حيث حتى هذه اللحظة لم تٌفعل وزارة التربية والتعليم اليمنية الموقع الإلكتروني الخاص بها ليتمكن الطلبة من الاستعلام عن النتيجة، ولكن تعتبر الطريقة الوحيدة التي يمكن الاستعلام عنها من خلالها هي إرسال رسالة نصية على رقم (160) أو الاتصال وترك رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلاله وسيتم الرد بالنتيجة في أسرع وقت ممكن.