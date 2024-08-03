عاجل الان.. ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2024 جميع المحافظات

ظهرت نتيجة الثانوية العامة في محافظات اليمن، وتم نشر كشوفات أوائل اختبارات الثانوية، لتشمل عدد كبير من الطلاب والطالبات في محافظات اليمن، حتى أن هذه النتيجة جاءت عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي دامت لأكثر من أسابيع، بما يشير ذلك إلى إمكانية الإطلاع على النتيجة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

رقم الحصول على نتيجة الثانوية العامة

أطلقت وزارة التربية والتعليم في اليمن، رقم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة وهو 160 من أي هاتف ثابت أو يمن فورجي، بالإضافة إلى أن هذا الرقم فعال في مختلف المحافظات، ويمكن الإطلاع على النتيجة والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية الأكثر أهمية عبر هذا الرقم المخصص، بما يسمح لجميع الطلاب بالتعرف على المجموع التي تم الحصول عليها، لكي يتقدموا إلى المرحلة الجامعية فيما بعد.

خطوات الإستعلام على نتيجة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم في اليمن، أن نتيجة الثانوية العامة سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة في غضون دقائق من الأن، لكي يسهل الإطلاع عليها، وذلك بإتباع الخطوات الأتية:-