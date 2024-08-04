“وزارة العمل العراقية” رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة لدى منصة مظلتي فور ظهورها

وزارة العمل العراقية لم تعلن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة ولكن أتاحت منصة مظلتي الإلكترونية من أجل الاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة النهائية بكل سهولة من المنصة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لكي يتم استخدامها في حالة ظهورها من قبل الوزارة ويجب توفير كافة الضمانات اللازمة للحصول على هذا الدعم المالي.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يرغب عدد كبير من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولكن لم يتم الإعلان عنها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق ولكن في حالة ظهورها توجد إمكانية الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق من خلال منصة مظلتي الإلكترونية كما يمكن للمتقدمين الاستعانة بهذه المنصة لمعرفة تلك الأسماء عندما تظهر لذلك سوف نوضح لكم اليوم كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لاستخدامها عند ظهور النتيجة على النحو التالي:

في البداية قم بالتوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية في العراق.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

سوف يتم تحديد الوجبة السابعة عند ظهورها وتحديد المحافظة التي ترغب في البحث عنها.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة في حالة الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

أهم شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

في الفترة الحالية هناك مجموعة من الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كما يلي بكل التفاصيل: