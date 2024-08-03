“الآن” نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 علمي وأدبي برقم الجلوس | | أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي جميع المحافظات

أخيراً وبعد طول انتظار من جانب الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات اليمنية أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 وكافة المحافظات الأخرى خلال أقل من ساعة واحدة من الآن، حيث أشارت المصادر إلى أن النتائج ستكون متاحه من خلال الرقم المحدد من جانب الوزارة وسيتمكنوا من الاستعلام عنها خلال الساعات القليلة القادمة، كما أعلنت الوزارة عن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، وذلك ما سنتابعه معكم خلال السطور القادمة.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى أن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 ستكون متاحه خلال دقائق قليلة من خلال رقم (160)، حيث يمكن إرسال رسالة من خلال أي رقم ثابت أو من خلال شبكة يمن فور جي وذلك عن طريق إرسال رقم جلوس الطالب وانتظر الرد بنتيجة الطالب، كذلك يمكن الاتصال على الرقم خلال نصف ساعة وسيتم إعلامك بالنتيجة مباشرة، كما أعلنت الوزارة عن كشوفات الأوائل على مستوى الجمهورية والتي جاءت على النحو الآتي:-

رابط نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن

بعد ساعات قليلة ستكون نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 متاحه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وموقع الإدارة العامة للاختبارات، وستتمكنوا من الاستعلام عنها كالآتي:-