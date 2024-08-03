برقم الجلوس.. هُنا نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن صنعاء Yemenexam وزارة التربية والتعليم بالاسم

Mahmoud Shawadfi تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
برقم الجلوس.. هُنا نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن صنعاء Yemenexam وزارة التربية والتعليم بالاسم
نتيجة الثانوية العامة 2024 اليمن

يمكن الآن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024، سواء في القسم العلمي أو الأدبي، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية في صنعاء، أو باستخدام الاسم ورقم الجلوس عبر الموقع التابع للإدارة العامة للاختبارات؛ وقد اكتملت عمليات التصحيح والمراجعة في جميع مراكز التصحيح. بعد تجميع الدرجات، لم يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية.

نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن

أصبحت نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2024 جاهزة للظهور بشكل كامل، يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في جميع المحافظات، من المتوقع أن تلعب الرسائل النصية دورًا في ظهور النتائج، كما حدث مع نتائج الصف التاسع قبل شهر؛ للاستعلام عن النتائج، يمكنكم استخدام الطرق التالية:

  • الاتصال على الرقم “161” من الهاتف الثابت وكتابة رقم الجلوس.
  • الاتصال أو إرسال رسالة تحتوي على رقم الجلوس إلى الرقم “160” من شبكة Yemen 4G.

نتيجة الثانوية العامة 2024 اليمن

يمكنك الوصول إلى نتائج الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وللحصول على النتائج، اتبع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
  • تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع.
  • النقر على خيار “نتائج الامتحانات”.
  • اختيار “نتائج الثانوية العامة” من القائمة.
  • إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص.
  • الضغط على زر “البحث” لعرض نتائجك.

نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن علمي وأدبي

يمكنكم الاطلاع على نتائج الثانوية العامة في صنعاء لعام 2024 (للقسمين العلمي والأدبي) عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.
  • النقر على أيقونة “النتائج”.
  • اختيار “الثانوية العامة” من القائمة المتاحة.
  • تحديد العام الدراسي 2023/2024.
  • إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص.
  • الضغط على زر “البحث عن النتيجة” لعرض نتائجكم.
معلومات الكاتب
Mahmoud Shawadfi

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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