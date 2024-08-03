اعرف خطوات التسجيل في منحة الطفل 2024.. واصرف 2000 دينار شهريا

عملت الحكومة الجزائرية على توفير التسجيل في منحة الطفل إلكترونيا، وذلك تسهيلا على كافة الآباء الحصول على مبلغ 2000 دينار شهريا كمساعدة مالية لتلبية احتياجات الأطفال الأساسية، وقد أعلنت بأنه من الضروري تجهيز المستندات التي تطلبها المنصة لتأكيد التسجيل في المنحة وفق بعض الشروط المعلن عنها سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

ما هي شروط التسجيل في منحة الطفل

أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه يتم التسجيل في المنحة وفق بعض الشروط الهامة التي أعلنت عنها الحكومة، وهي كالتالي:

من الضروري أن يكون الطفل جزائري الجنسية ومن والدين جزائريين.

كما يجب إقامته بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية، ومن الضروري أن يكون بلغ من العمر ست سنوات بحد أدني ليتم قبول طلبة.

ومن الضروري التأكد من تسجيل الطفل في وزارة التضامن الاجتماعي ليتم قبوله في المنحة.

طريقة التسجيل في منحة الطفل

أعلنت الحكومة بالجزائر بأنه يتم العمل على التسجيل في المنحة إلكترونيا تسهيلا على كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم، كل ما عليك اتباع الآتي: