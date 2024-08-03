اعرف خطوات التسجيل في منحة الطفل 2024.. واصرف 2000 دينار شهريا

عملت الحكومة الجزائرية على توفير التسجيل في منحة الطفل إلكترونيا، وذلك تسهيلا على كافة الآباء الحصول على مبلغ 2000 دينار شهريا كمساعدة مالية لتلبية احتياجات الأطفال الأساسية، وقد أعلنت بأنه من الضروري تجهيز المستندات التي تطلبها المنصة لتأكيد التسجيل في المنحة وفق بعض الشروط المعلن عنها سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
ما هي شروط التسجيل في منحة الطفل
أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه يتم التسجيل في المنحة وفق بعض الشروط الهامة التي أعلنت عنها الحكومة، وهي كالتالي:
- من الضروري أن يكون الطفل جزائري الجنسية ومن والدين جزائريين.
- كما يجب إقامته بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية، ومن الضروري أن يكون بلغ من العمر ست سنوات بحد أدني ليتم قبول طلبة.
- ومن الضروري التأكد من تسجيل الطفل في وزارة التضامن الاجتماعي ليتم قبوله في المنحة.
طريقة التسجيل في منحة الطفل
أعلنت الحكومة بالجزائر بأنه يتم العمل على التسجيل في المنحة إلكترونيا تسهيلا على كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم، كل ما عليك اتباع الآتي:
- ادخل على رابط وزارة الضمان الاجتماعي من خلال الضغط هنا.
- في حين كان المتقدم لديه حساب على الموقع يتم تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر، وأن لم يمتلك حساب يتم الضغط على تسجيل جديد وتعبئة البيانات التي يطلبها الموقع.
- اختر منحة الطفل، بعدها يتم ظهور استمارة التقديم يجب على المواطن تسجيل كافة البيانات بالشكل الصحيح واضغط على التالي.
- يعرض الموقع بعض الشروط التي يجب الاطلاع عليها جيدا والموافقة عليها، ثم اضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين التواصل معك.