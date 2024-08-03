رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 والشروط المطلوبة

يتساءل المواطنون عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الفئات المستحقة لاستخراج هذا الكارت، وتشمل هذه الفئات أصحاب متلازمة داون، وذوي الإعاقات الذهنية، والبصرية، والسمعية، بالإضافة إلى المصابين بمتلازمة القزامة وأصحاب الإعاقات الجسدية، يهدف هذا الكارت إلى تقديم تسهيلات وخدمات خاصة لتلك الفئات لضمان دمجهم في المجتمع وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات إلكترونية مبسطة من أجل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، حيث يمكنك للمستحقين القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بلادخول إلى موقع التضامن الاجتماعي.

اختيار كارت الخدمات المتكاملة من قائمة الخدمات.

من القائمة المتاحة، اختر خدمة “خدمات ذوي الإعاقة”.

أدخل الرقم القومي الخاص بك بدقة في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” لعرض حالة الكارت.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024 يوفر لحامليه العديد من المزايا، من بينها:

التعيين بنسبة 5% من الوظائف الحكومية المتاحة.

الدمج في المعاهد والجامعات، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارات المعاقين.

الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.

الإعفاء من الضرائب لتخفيف الأعباء المالية.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، والتي تتضمن: