“مظلتي” أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر من محدودى الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومساعدة الأسر الأكثر فقراً، وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والتعرض للإزدحام والتكدس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام والشروط المطلوبة….

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وحتى يتمكن المواطنون من الإستعلام عن نتيجة الطلب المقدم وتجنب الإزدحام والتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية ، وإليكم الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية .

أو يمكنكم زيارة منصة مظلتي .

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر الوجبة المراد الإستعلام عنها.

بعد ذلك انقر على تحميل الوجبة.

وابحث عن اسم المواطن وتأكد من تطابق تاريخ الميلاد منعاً لتشابه الأسماء.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم للحصول على الرعاية الإجتماعية، والتي جاءت كالتالي: