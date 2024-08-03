يامان يلم شمل العائلة.. مسلسل المتوحش الموسم 2 على mbc1 مدبلج باللغة العربية ومترجمة على قصة عشق

مسلسل المتوحش الموسم 2 الذي يعتبر من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور بشغف ولهفة، حيث تدور تفاصيل وأحداث قوية بالموسم الثاني من المتوقع أنها تحظى على إعجاب ملايين الأشخاص، لقد حقق الموسم الأول شهر واسعة ونجاح غير متوقع جعل الجمهور يتفاعل وتكثيف عمليات البحث عن القنوات التي تقوم بنقله والمنصات الإلكترونية التي تعرض المسلسل مترجم ومدبلج باللغة العربية، وهذا يدل على أن المسلسل لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وأن المتابعين من شتى الدول،

وهناك فئة كبيرة من الدول العربية وهم من يريدون متابعة بالترجمة أو الدبلجة لمعرفة الأحداث دون صعوبة، مع كل انطلاقة جديدة من حلقات مسلسل المتوحش يزداد تعلق الجمهور بالمسلسل لأنه يروي تفاصيل شيقة وقصة مختلفة وفريدة من نوعها، خلال التقرير التالي نستعرض لكم مسلسل المتوحش الموسم 2.

مسلسل المتوحش الموسم 2

عاش الجمهور لحظات سعيدة مع أحداث مسلسل المتوحش، حيث حقق المسلسل صدى واسع ونسب مشاهدة بملايين الملايين، كما أنه تصدر تريند البحث على جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه، ومازال الجمهور يترقب الإعلان الأول من الموسم الثاني، حيث أشارت بعض الصحف التركية بأن فريق العمل يستعد للتصوير ومن المقرر أن يتم طرح المسلسل في شهر سبتمبر المقبل 2024، ويعتبر هذا هو موسم انطلاق أغلب الأعمال التركية.

ترددات جميع القنوات الناقلة مسلسل المتوحش الموسم الثاني

يعرض مسلسل المتوحش على مجموعة من القنوات الفضائية عربية وسعودية وتركية، يرغب الكثير الإطلاع عليها وعلى التردد الخاص بها لضبطها على الجهاز، القناة الأولى قناة فوكس التركية والتي تنقل المسلسل يوم الثلاثاء الساعة 11 مساءً، كما يعرض مسلسل المتوحش على قناة أون تركي يوم الثلاثاء 12 مساءً، كما يعرض المسلسل حلقات متقطعة على قناة mbc1 من الأحد إلى الخميس وتأتي الترددات كما يلي:.

قناة أون تركي

التردد: 12209.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

قناة فوكس التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11562

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

قناة mbc1