ابني قصور وقلاع.. عند تثبيت ماين كرافت اخر اصدار على جميع أنظمة الايفون والاندرويد

تثبيت ماين كرافت يتم بسهولة من جوجل بلاي وهي صغيرة الحجم ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة وهذه اللعبة عبارة عن لعبة محاكاة لعالم مفتوح تم تطويرها بواسطة شركة موجانج ستوديوز تم إصدار النسخة الأولى منها في عام 2008 وقد حققت أرقامًا قياسية في أول عامين من إطلاقها، ومن أبرز إنجازات اللعبة هو تحقيقها الرقم القياسي كأكثر لعبة مبيعًا في التاريخ حيث تم بيع أكثر من 300 مليون نسخة منها.

معلومات عن ماين كرافت

يتطابق اسم اللعبة بشكل كامل مع محتواها حيث تدور فكرتها الأساسية حول التنقيب والبحث عن الفحم والحديد والذهب لبناء الدروع والأسلحة لمواجهة الأعداء، كما توفر لك اللعبة مساحة كبيرة للإبداع في عالم مفتوح حيث يجب عليك تطوير مهاراتك للبقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة ابدأ في الحفر والتنقيب عن أفضل الموارد بأسرع ما يمكن لبناء منزلك الخاص قبل حلول الليل، وإلا ستواجه خطر الوحوش والحيوانات المفترسة.

مميزات ماين كرافت

بعد اتمام عملية تثبيت ماين كرافت آخر إصدار يمكنك الاستفادة من العديد من المزايا والإضافات الجديدة، ومن أهمها: