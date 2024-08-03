وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024 .. نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 برقم الجلوس عبر الرابط الرسمي بعد الاعتماد

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 برقم الجلوس يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس للطلاب في محافظات صنعاء والحديدة والبيضاء وغيرها، وقد أنهى الطلاب اختبارات الشهادة الثانوية في 18 مايو الماضي، أي منذ ما يقارب شهر ونصف، وبسبب تأخر الإعلان عن النتائج يزداد قلق الطلاب وأولياء أمورهم، ونوضح في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو عن طريق موقع الإدارة العامة للاختبارات، حيث يقترب العد التنازلي على ظهور هذه النتيجة على الانتهاء، وتزداد الأخبار عن انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة في كل مراكز التصحيح ولم يتبقى سوى ساعات قليلة حتى يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم اليمني يحيى بدر الدين الحوثي ،وبمجرد أن يتم اعتمادها ستكون متوفرة للطلاب من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي واتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

سجل الدخول.

من القائمة الجانبية اختر نتائج الامتحانات.

حدد نتيجة الثانوية العامة.

اكتب رقم جلوس الطالب وباقي البيانات اللازمة في الأماكن المخصصة لها.

بعد الانتهاء اضغط على زر البحث.

انتظر ثواني حتى تظهر نتيجة الطالب بالكامل.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 برقم الجلوس

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث الثانوي في محافظة صنعاء وباقي المحافظات من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات، واتباع الخطوات التالية: