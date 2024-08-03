رابط النتائج ثالث ثانوي Www yemenexam com نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 برقم الجلوس اشتعلت محركات البحث عنها في خلال الفترة الحالية، لذلك لأن موعد الإعلان عن النتائج اصبح قريب، وقد صرح الدكتور “خالد جحادر” نائب وزير التربية والتعليم اليمني عن أن ظهور النتائج سوف يكون خلال الساعات المقبلة، والجدير بالذكر أن إعلان ظهور النتائج قد تأخر بسبب ظروف سياسية التي مرت بها البلاد.

موقع الإدارة العامة للاختبارات

استعلم عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 برقم الجلوس فور ظهورها، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة الاستعلام لطلاب الثانوية عن نتائجهم، وذلك من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات، والجدير بالذكر أنه قد أنهى الطلاب الامتحانات يوم 18 مايو الماضي في صنعاء، والحديدة، وأب، والبيضاء وغيرها من مدن اليمن، ويجدر الإشارة إلى أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات قد شارف على الانتهاء، حيث يتم الآن الاستعداد لاعتماد ورفع النتائج رسميًا.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 برقم الجلوس

أوضحت الوزارة أن باستطاعة الطلاب الاستعلام عن نتائج ثالث ثانوي اليمن من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات، وذلك باتباع الخطوات التالية:

مبدئيًا عليك التوجه إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات .

ثم قم باختيار ايقونة النتائج.

بعد ذلك قم باختيار الثانوية العامة.

ثم قم باختيار العام الدراسي 2023/2024.

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم اضغط على البحث عن النتيجة.

وأخيرًاسوف تظهر لك كافة البيانات التي تخص الطالب ودرجاته فور ظهور النتيجة.

كما يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية، وذلك ما سوف نوضحه بالخطوات لكم الان: