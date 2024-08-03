“MISSIONS  GTA 5“ تخطي أقوى مستويات اللعبة وتنفيــذ المهمات بتحديث مثيـــر GTA San Andreas .. مــزايــا سحرية جــربهـــا قبل الجميـــع

حازت لعبة جاتا سان اندرياس على شهرة كبيرة للغاية منذ انطلاقها لأول مرة في جميع أنحاء العالم وذلك من قبل الكثير من اللاعبين الذين أعجبتهم تلك اللعبة وأصبحوا يبحثون بشكل دائم عن تثبيت التحديث الجديد الخاص بها والاستمتاع بالمميزات الرائعة وتنفيذ المهام القوية وتخطي أصعب الأدوار، حيث تقوم إدارة اللعبة بشكل دائم في اطلاق التحديثات وذلك لتتناسب مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم مع التحسينات المميزة التي شهدتها اللعبة خلال الفترة الأخيرة وقدرة اللاعبين من الحصول على الجوائز والمهمات المميزة.

تحديث جاتا سان أندرياس

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لمن يرغب في تثبيت تحديث جاتا سان اندرياس الاصدار الأخير على جميع الهواتف، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يجب الدخول إلى متجر بلاي لهواتف الأندرويد أو آب ستور لهواتف الآيفون.

قم بكتابة اسم اللعبة على محرك البحث.

ثم قم بالنقر على تحديث اللعبة وانتظر قليلا وسوف تفتح اللعبة على الفور، قم بلعبها واستمتع بخوض تجربة فريدة.

مهمات جاتا سان اندرياس

هناك العديد من المهمات في لعبة جاتا سان اندرياس والتي لابد من تخطيها للوصول للمهمة المقبلة، وتلك المهمات منها:

مهمة فحص متجر المجوهرات: يقوم مايكل في تلك المهمة بسداد الديون التي كانت عليه بعض الأشخاص ولذلك يلجا إلى صديقه ليستر حتى يقوم بسرقة متجر المجوهرات لدفع تلك الديون واستخدام بعض الأساليب والخدع حتى لا ينكشف أمرهما.

مهمة اسولت كارباين: تدور تلك المهمة حول مايكل الذي يرغب في سرقة متجر المجوهرات وذلك باستخدام سيارة صديقة اسولت كارباين حتى يتمكن من انهاء تلك المهمة والحصول على الأموال.

مهمة طلب صداقة: يتقبل مايكل مع مستر في تلك المهمة بعد فترة غياب طويلة حتى يقوم بقتل رئيس الشركة التي يعمل بها مايكل.

مميزات لعبة جاتا سان اندرياس

تتميز لعبة جاتا سان اندرياس بالعديد من المميزات عن الألعاب الأخرى تجذب العديد من اللاعبين لها، وتلك المميزات منها: