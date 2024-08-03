“وزارة العمل“ الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة منصة مظلتي

بعد طول انتظار قامت وزارة العمل العراقية بالإعلان عن أسماء المواطنين الذين تم إختيارهم للرعاية الإجتماعية لعام 2024 وقامت الوزارة بتحديد بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على الرعايه والتي توفر وصول الدعم إلى المحتاجين من الأسر الفقيرة،ومن خلال السطور التالية سوف يتم توضيح خطوات الإستعلام عن أسماء المتقدمين الذين حصلوا على الدعم لعام 2024 من خلال منصه مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن الموعد الصحيح لإعلان أسماء الأشخاص الذين سوف يستفيدون من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024،إلي جانب ذلك فإن البرنامج الحكومي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر إحتياجاً في المجتمع مثل:

العاطلين عن العمل أو الذين ليس لديهم دخل شهر ثابت.

ذوي الإعاقة.

الأرامل والمطلقات.

الأسر الفقيرة.

المرضعات.

ذوي الهمم.

ذوي الأمراض المزمنه.

الأسر التي لا تمتلك من يعولها.

الاستعلام عن الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

الذهاب الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي تسجيل حساب جديد بها.

تقديم كل البيانات المطلوبة بعد التأكد من صحتها.

الضغط على برنامج الرعاية الإجتماعية.

إرسال الأوراق والمستندات التي تؤكد إستحقاق المتقدم للدعم.

الضغط على “الوجبة الأخيره لشهر أغسطس”.

تحديد المحافظة التي يقيم بها المتقدم.

تحديد عدد أفراد الأسرة.

النقر على “إستعلام”.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية بالعراق

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم للرعاية الإجتماعية وهي: