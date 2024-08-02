“ماما جابت بيبي“ تردد قناة وناسة 2024 على الاقمار الصناعية نايل وعربسات لأغاني لولو الشطورة طول اليوم

يوجد الكثير من الأهالي الذين يبحثون عن قنوات الأطفال من أجل أولادهم ، وقناة وناسة من أهم هذه القنوات خلال الفترة الأخيرة ولكن قامت القناة بتغيير التردد من أجل تحسين الصورة والصوت، فأصبح الآن يوجد الكثير من الأهالي الذين يبحثون عن التردد الجديد حتى يلهو الأطفال ونحن من خلال السطور التالية سوف نقوم بعرض كل التفاصيل المتعلقة بالتردد الجديد.

قناة وناسة

قناة وناسة هي من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة خلال الفترة الأخيرة، وتقوم القناة بعرض الكثير من الأغاني المناسبة لكل الأعمار،ويمكنك مشاهدتها علي العديد من الأقمار الصناعية مثل النايل سات،والعرب سات،وللحصول على التردد الصحيح يرجى التحقق من الجدول التالي:

تردد قناة وناسة نايل سات 2024

التردد : 11430.

معدل الترميز :27500.

الاستقطاب : عمودى.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة وناسة عرب سات 2024

التردد : 11270.

الاستقطاب : عمودى.

معامل تصحيح الخطأ :4/3.

تثبيت قناة وناسة بيبي

فقط يجب اتباع الخطوات التالية لتنزيل القناة:

افتح الإعدادات.

اختيار تنزيل قناة.

تحديد القمر الصناعي.

إدخال بيانات القناة.

الضغط على زر التنزيل.

محتوى قناة وناسة 2024

تقدم قناة وناسة الكثير من البرامج الممتعة والتعليمية للأطفال وهذه البرامج تشمل الأغاني والأناشيد الدينية التي تساعد على تنمية لغة الطفل تعتبر قناة وناسة خيارًا آمنًا للآباء والأمهات لأنها تقدم محتوى مناسب لعمر الطفل وبعيدًا عن العنف أو التنمر أو أي مشهد غير لائق ومن أشهر أغانيها هي “أغاني لولو”.

اغاني قناة وناسة

مين حبيب البابا.

بيب بيب.

ميدو بيجاكر لولو.

لولو عايزة ماما.

لولو صارت شرطية.

جدو حبيب العيلة.