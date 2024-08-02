موبايــــل بـ7500 جنيه بس!!.. مواصفات هاتف ريملي c67 بسعر مناسب علي أد الايـــد بسعر حلو

يسأل عن هاتف ريملي c67 عدد كبير من المستخدمين، حيث يعد من أهم أنواع الهواتف التي يبحث عن مواصفاتها المستخدم، وذلك لأن الهاتف يعد من الهواتف التي تتميز بالعديد من المميزات المهمة جدا والتي يفضلها المستخدمين، كما أنه يعد من الهواتف التي تتمتع بحجم شاشة كبير ومناسب وإمكانيات في الكاميرا تجعلها عالية الجودة بالإضافة إلى سعة تخزين كبيرة جدا، والإضافة إلى أن سعر الهاتف الاقتصادي.

هاتف ريملي c67

يتميز هاتف ريملي c67 بأنه من أهم هواتف الفئة الاقتصادية في السوق الخاص بالهواتف، كما أن الهاتف يتميز بعدة مميزات يعد من أبرزها ما يلي:

الهاتف مدعوم بشريحتي اتصال.

كما أن الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.

الهاتف طارد للغبار وقطارات الماء الخفيفة.

كما أن الشاشة تأتي بمساحة 72 بوصة، والشاشة أيضا بدقة 90 هرتز.

يحتوي الهاتف على أكثر من إصدار حيث يوجد هاتف بذاكرة عشوائية 8 رام مع 128 جيجا بايت.

كما أن هناك إصدار بذاكرة عشوائية 8 رام مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.

الهاتف من الهواتف التي تدعم الفيديوهات بجودة fhd وذلك مع التقاط 30 إطار في الثانية.

عيوب الهاتف

كما وضحنا هاتف ريملي c67 نوضح لكم أهم عيوب الهاتف والتي تتمثل في التالي:

لا يحتوي الهاتف على كاميرا تصوير واسعة.

كما أن كاميرة الجهاز الخليفة بارزة جدا عن الظهر الخاص بالهاتف.

يعد المعالج الموجود في الهاتف ليس أفضل شيء في استخدام الألعاب الثقيلة.

جودة الكاميرا السلفي غير جيدة.

وجدير بالذكر أن سعر النسخة 256 جيجا بايت مع 8 رام بحوالي 7500