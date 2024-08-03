“وزارة العمل العراقية” تزف خبر سار حول رواتب هؤلاء المواطنين 2024

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها مؤخرًا، عن فتح باب التقديم راتب المعين المتفرغ، التي يضمن توفير راتب شهري لجميع المرافقين لأصحاب الإعاقات المختلفة، على أن تم فتح باب التسجيل في راتب المعين من الساعة التاسعة صباح أمس الخميس عبر منصة أور، التي تكون من أبرز المنصات الإلكترونية المتضمنة للعديد من الخدمات أمام المواطنين في كافة المحافظات العراقية.

التقديم في راتب المعين المتفرغ

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن التقديم في راتب المعين المتفرغ يكون بملء حقوق الاستمارة عبر منصة أور الإلكترونية، ليتم التأكد من صحة البيانات الشخصية التي قمت بإدخالها، لتشمل نوع العوق والتحصيل الدراسي وغير ذلك من الإجراءات الأخرى، بالإضافة إلى إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح، ليتم حفظ الرسالة التي تأتي مباشرة على هاتفك الجوال للشخص المتقدم، وهي تحمل نجاح عملية التسجيل في البرنامج.

شروط التقديم في راتب المعين المتفرغ

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم التقديم في راتب المعين المتفرغ لجميع المواطنين المستفيدين من ذلك داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 إلى 55 عامًا.

كما يجب ألا يُعاني من أي أمراض.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم وظيفة أو مشروع خاص به.

أن يكون من أقارب ذوي الإعاقة الدرجة الأولى والثانية.

أن تصل درجة العجر لأصحاب ذو الإعاقة إلى 75% فما هو أعلى مع تحديد ذلك في التقرير الطبي التابع للجان الطبية.

كيفية التقديم على راتب المعين المتفرغ

هناك بعض الخطوات لكي يتم التقديم في راتب المعين المتفرغ، وفقًا لما يلي:-