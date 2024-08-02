معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 والحد الادني جميع الكليات علمي وادبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2024، وأصبح البحث حول معدلات القبول في الجامعات العراقية موضوعًا رئيسيًا لدى الطلاب وأولياء الأمور. بدأت وزارة التعليم العالي في تحديد هذه المعدلات للطلاب في الشعبتين الأدبية والعلمية في جميع الجامعات العراقية، وذلك بناءً على نسب النجاح في الامتحانات النهائية. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل معدلات القبول وأدنى الحدود التي حددتها الوزارة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العراقية، لتقديم المعلومات الشاملة التي يبحث عنها الطلاب.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2024 شهدت اهتمامًا كبيرًا من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التعليمية ويتطلع الطلاب إلى معرفة معدلات القبول في مختلف الجامعات والمعاهد العراقية لضمان اختيار التخصص المناسب وفقًا لنتائجهم وقد وضعت وزارة التعليم العالي هذه المعدلات بناءً على نسب نجاح الطلاب في الصف السادس الإعدادي، حيث بلغت معدلات قبول كلية الطب 100.28%، بينما كانت معدلات قبول كلية الصيدلة 98.83% وكلية العلوم 86.17%. هذا يعكس مستوى المنافسة العالي بين الطلاب للالتحاق بالتخصصات الأكثر طلبًا في السوق.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية

وضعت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية، والتي تختلف بين الكليات والتخصصات. في الجدول التالي، نوضح الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات:

كلية طب الموصل: معدل 100.33%

كلية طب الأسنان: معدل 99.13%

كلية الصيدلة: معدل 98.83%

كلية هندسة الحاسوب: معدل 95%

كلية الهندسة، قسم الميكانيك: معدل 86.33%

كلية العلوم: معدل 88%

كلية علوم الحاسوب والرياضيات: معدل 67.67%

كلية علوم البيئة وتقاناتها: معدل 62%

كلية الحقوق: معدل 78.83%

كلية العلوم السياسية: معدل 65.5%

كلية التمريض للذكور: معدل 97.67%

كلية التمريض للبنات: معدل 95.33%

كلية الطب البيطري: معدل 70.17%

كلية الزراعة والغابات: معدل 60%

كلية الإدارة والاقتصاد: معدل 60%

كلية التربية للعلوم الصرفة: معدل 74.5%

كلية التربية للعلوم الإنسانية: معدل 83.33%

كلية التربية للبنات: معدل 62.17%

كلية الآداب: معدل 72.83%

قسم المكتبات والمعلومات في كلية الآداب: معدل 62.83%

كلية التربية الأساسية: معدل 69%

قسم رياض الأطفال للإناث في كلية التربية الأساسية: معدل 61.17%

قسم معلم صفوف أولى في كلية التربية الأساسية: معدل 71.67%

كلية العلوم السياحية: معدل 60%

كلية الآثار: معدل 60%

كلية العلوم الإسلامية: معدل 63%

يُظهر التحليل المفصل لمعدلات القبول في الجامعات العراقية أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين التخصصات والكليات. ويبرز هذا التفاوت أهمية اختيار التخصص بناءً على المعدلات المتاحة والمنافسة الشديدة في بعض الكليات مثل كلية الطب وكلية الصيدلة. على سبيل المثال، معدل قبول كلية الطب يبلغ 100.33% في جامعة الموصل، وهو الأعلى بين جميع التخصصات، وهذا يعكس الطلب الكبير على هذا التخصص وفي المقابل، نجد أن بعض الكليات مثل كلية الزراعة والغابات، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية العلوم السياحية تقبل الطلاب بمعدلات أقل، مما يتيح فرصًا أكبر للطلاب ذوي المعدلات المتوسطة للالتحاق بها.