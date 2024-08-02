اعمليه لأطفالك… طريقة عمل المارشميلو في المنزل بمكونات متوفرة واقتصادية افضل من الجاهز وبأسرار المصانع

المارشيميلو هو حلوى ناعمة وخفيفة تمتاز بقوامها الإسفنجي ونكهتها الحلوة التي يعشقها الجميع، وسواء كنت تفضل تناوله مباشرة، أو إذابته في كوب من الشوكولاتة الساخنة، أو استخدامه في تحضير وصفات حلوى مميزة، فإن صنع المارشيميلو في المنزل تجربة ممتعة وسهلة تتطلب مكونات بسيطة، وسوف نعرض معا طريقة عمل المارشيميلو خطوة بخطوة، لتتمكن من تحضيره بسهولة ومشاركته مع أحبائك.

مكونات عمل المارشميلو في المنزل

تُصنع هذه الحلوى اللذيذة من مكونات بسيطة ومتاحة في كل منزل ويحبها العديد من الاطفال، وذلك باستخدام المكونات التاليه:

كوب من كلا من ( السكر- شراب الذره الخفيف)

1/4 كوب من الماء

3 ملاعق كبيرة من الجيلاتين غير المنكه

1/2 كوب من الماء البارد

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

مسحوق سكر للتغليف

كيفية عمل المارشميلو

يمكنك الاستمتاع بمارشيميلو لذيذ محضر في المنزل، ويمكن إضافته إلى مشروبات الشوكولاتة الساخنة، أو استخدامه في وصفات الحلوى الأخرى، وذلك باتباع الخطوات التاليه: