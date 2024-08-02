اعمليه لأطفالك… طريقة عمل المارشميلو في المنزل بمكونات متوفرة واقتصادية افضل من الجاهز وبأسرار المصانع

المارشيميلو هو حلوى ناعمة وخفيفة تمتاز بقوامها الإسفنجي ونكهتها الحلوة التي يعشقها الجميع، وسواء كنت تفضل تناوله مباشرة، أو إذابته في كوب من الشوكولاتة الساخنة، أو استخدامه في تحضير وصفات حلوى مميزة، فإن صنع المارشيميلو في المنزل تجربة ممتعة وسهلة تتطلب مكونات بسيطة، وسوف نعرض معا طريقة عمل المارشيميلو خطوة بخطوة، لتتمكن من تحضيره بسهولة ومشاركته مع أحبائك.
مكونات عمل المارشميلو في المنزل
تُصنع هذه الحلوى اللذيذة من مكونات بسيطة ومتاحة في كل منزل ويحبها العديد من الاطفال، وذلك باستخدام المكونات التاليه:
- كوب من كلا من ( السكر- شراب الذره الخفيف)
- 1/4 كوب من الماء
- 3 ملاعق كبيرة من الجيلاتين غير المنكه
- 1/2 كوب من الماء البارد
- 1/4 ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- مسحوق سكر للتغليف
كيفية عمل المارشميلو
يمكنك الاستمتاع بمارشيميلو لذيذ محضر في المنزل، ويمكن إضافته إلى مشروبات الشوكولاتة الساخنة، أو استخدامه في وصفات الحلوى الأخرى، وذلك باتباع الخطوات التاليه:
- في وعاء صغير، نقوم بوضع الجيلاتين مع نصف كوب من الماء البارد ونتركه يتماسك لمدة 5-10 دقائق.
- في قدر صغير، نقوم بخلط السكر وشراب الذرة وربع كوب من الماء، ونضع القدر على نار متوسطة وحرك الخليط حتى يذوب السكر.
- نستخدم ميزان الحرارة للطهي لتحقق من درجة الحرارة، ويجب أن يصل الخليط إلى 115 درجة مئوية (240 درجة فهرنهايت).
- بعد وصول الشراب إلى درجة الحرارة المطلوبة، نزيل القدر عن النار ونضيف الجيلاتين المتماسك، ونحرك الخليط جيدًا حتى يذوب الجيلاتين تمامًا.
- نصب الخليط في وعاء الخلاط الكهربائي، ونضيف الملح والفانيليا، ونبدأ بالخفق على سرعة منخفضة، ثم نزيد السرعة تدريجياً إلى عالية، ونستمر بالخفق لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح الخليط كثيفًا وأبيض اللون.
- نقوم بصب الخليط في القالب المعد مسبقاً، ونوزعه بالتساوي باستخدام ملعقة مدهونة بالزيت، ندع المارشيميلو يجف في درجة حرارة الغرفة لمدة 4 ساعات على الأقل، أو يفضل تركه ليلة كاملة.
- بعد جفاف المارشيميلو، نستخدم سكيناً مدهونة بالزيت لتقطيعه إلى مكعبات، ونقوم برش مسحوق السكر على المكعبات لمنعها من الالتصاق.