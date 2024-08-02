“لوحتك لبيتك“ كيفية تبديل اللوحات 2024 بالعراق مديرية المرور العامة والشروط عبر بوابة اور

أطلقت مديرية المرور العراقية خدمة جديدة تتيح لك الحصول على لوحة سيارة جديدة أو استبدال لوحتك القديمة بكل سهولة وذلك من خلال بوابة أور الإلكترونية، المدريه بتنزيل فيديو تقوم فيه بعرض خطوات طلب اللوحة وفور وصول رسالة سداد المبلغ سوف تطبع اللوحة على الفور وتوجيهها إلى محل أقامه المواطن حتي يتم تثبيت اللوحة على سيارة المتقدم.

بوابة اور لوحتك لبيتك

قامت مديرية المرور العامة بعرض خطوات طلب اللوحة عبر الإنترنت وذلك خلال الفيديو التي قامت بتنزيله وهذه الخطوات تتسلسل في:

الدخول على موقع مديرية المرور العامة.

الموافقة على جميع الأحكام والشروط.

الضغط على تسجيل الدخول من خلال بوابة أور.

ملء النموذج وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

إدخال الإسم، واللقب،واسم الأم،ورقم الهاتف،المحافظة،تاريخ الميلاد،اسم المنطقة،رقم الهوية.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

الضغط على “حفظ “.

الإحتفاظ بالباركود الذي يرفق مع الاستمارة.

عندما تصل الرساله الى الموقع سوف يتم سحب الاستمارة.

وسوف يتم التأكد من أنها مسروقة.

ترسل رسالة بها رابط سداد المبلغ إلي رقم هاتف المتقدم.

تطبع اللوحة وترسل إلى عنوان المتقدم.

شروط تقديم طلب تبديل اللوحات

اعتباراً من الأول من آب 2024 سيتم عمل الإستمارة الجديدة لتسجيل السيارات الخاصة وتسمح هذه الاستمارة طلب لوحات معدنية مستطيلة للأجزاء الأمامية والخلفية من السيارات وذلك حتى تاريخ 20 من شهر آب وبعد التعرف علي كيفية التقديم سوف نتعرف على شروط التقديم وهي تتسلسل في: