رابط أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري بالاردن 2024 فور اعلانها خــلال dhmw.jaf.mil.jo

أعلنت وزارة الإسكان العسكري عن شروط مستحقي قرض الاسكان العسكري بالاردن، حيث تم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون بين مؤسسة الإسكان العسكري والجهات العسكرية من أجل تقديم المساعدة للضباط وأسرهم، لتوفير سكن متكامل لهم ولأسرهم، وسنعرض لكم الشروط المطلوبة لاستحقاق هذا القرض خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

مستحقي قرض الاسكان العسكري بالاردن

أعلنت وزارة الاسكان العسكري عن مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردن، حتى يتمكنوا من الحصول على سكن متكامل يعزز من جودة حياتهم، تتمثل هذه الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم على أراضي الأردن إقامة دائمة.

لا تزيد قيمة القرض عن 10 آلاف دينار على أقصى تقدير.

يحب أن يكون المتقدم للحصول على القرض فد مضى على قضاء مدة لا تقل عن 20 عامًا في الخدمة العسكرية.

يجب أن يكون المتقدم عضو في القوات المسلحة الأردنية.

ألا تزيد مدة سداد القرض عن 30 عاماً.

ارفاق جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

الموافقة على كافة الشروط الموضوعة مثل مدة سداد القرض وتاريخ السداد.

الاستعلام عن مستحقي قرض الإسكان العسكري

لكي يتم الاستعلام عن مستحقي قرض الإسكان العسكري بالاردن، يجب زيارة الموقع الإلكتروني للجيش الأردني، واتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.

ادخال الرقم الوطني في المكان المخصص لذلك، ثم أدخل الرقم السري الخاص بك.

الدخول على “الخدمات العسكرية” من القائمة الرئيسية.

ملء جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

التأكد من صحة هذه البيانات.

ارفاق كافة الأوراق المطلوبة.

انقر على زر “إرسال” وانتظر حتى يتم قبول الطلب أو رفضه، بعد أن يتم دراسة كافة البيانات.

الأوراق المطلوبة للحصول على الاسكان العسكري

هناك مجموعة من المستندات التي يجب أن يقوم المتقدم للاسكان العسكري بتقديمها للحصول على قرض الاسكان، هذه المستندات هي: