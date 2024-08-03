تحديث واتساب الأخضر الأصلي APP ⭐⭐⭐⭐ الجديد بميــزات ممتـــازة.. تعديل رهيب اتسابق وكن الأول في امتلاكهــا

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحديث واتساب الأخضر الأصلي APP ⭐⭐⭐⭐ الجديد بميــزات ممتـــازة.. تعديل رهيب اتسابق وكن الأول في امتلاكهــا
تحديث واتساب الأخضر الأصلي APP ⭐⭐⭐⭐ الجديد بميــزات ممتـــازة.. تعديل رهيب اتسابق وكن الأول في امتلاكهــا

تحديث واتساب،حيث تستمر الشركة في تحسين تجربة أداء المستخدمين عن طريق إضافة العديد من المميزات الجديدة التي تقوم بتسهيل التعامل مع حالة الوسائط المتعددة من الفيديوهات والصور وقد تم طرح نسخة تجريبية على أنظمة التطبيق في اندرويد من خلال متجر جوجل بلاي والهدف من هذه الميزة هو تسهيل اختيار الفيديوهات والصور ليتم مشاركتها كما يقوم التحديث بتوفير طرق اسرع للوصول للمحتوى بالاضافة الى انها منظمة بصورة أكثر.

مميزات تحديثات واتساب الجديد 2024

تشمل تحديث واتساب الجديدة الكثير من المميزات ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

ميزة جديدة في تطبيق واتساب APP هتغير حاجـــات كتير ⭐⭐⭐.. فرصتــك تكون الاول وتكتشفها

  • يمكن تسجيل مقاطع مختلفة من الفيديو وإرسالها بصورة مباشرة كما يمكنك ايضا اخذ العديد من الصور ومشاركتها بصوره فوريه مع العائله والاصدقاء.
  • تم اتاحة التواصل بكفاءة كبيره للاشخاص المستخدمة دون اضافه اي تكلفه عند استخدام المراسلات النصية وايضا المكالمات الصوتية.
  • يمكن للأشخاص المستخدمه ان يقوموا بالاستفادة من خدمة الدردشه الجماعيه حيث من الممكن أن يتم التواصل مع أكثر من فرد في نفس الوقت مما يسهل تنظيم المحادثات والاجتماعات بشكل سهل.

طرق تحديث واتس اب الجديد 2024

من الممكن أن يتم تحديث واتساب الجديد من خلال اتباع عدد من الطرق المختلفة وقد تمثلت هذه الطرق فيما يلي:

  1. الطريقه الاولى وتتم من خلال تحديث واتساب  التلقائي حيث من الممكن أن يتم تفعيل خاصيه عن طريق الاعدادات الموجودة في متجر جوجل بلاي او من خلال ابل ستور ويتم ذلك من تفعيل زر التحديث التلقائي للتطبيقات لكي يتم التحديث المباشر في حاله توافر اي اصدار جديد من واتس اب.
  2. الطريقة الثانية وهي من خلال التحديث اليدوي وتتطلب هذه الطريقة الذهاب الى متجر جوجل بلاي ثم البحث عن كلمة واتس اب والنقر بعد ذلك على زر التحديث

اضافات واتس اب القادمة

واتساب يعمل على إضافة مجموعة من الميزات الجديدة في تحديث واتساب لتحسين تجربة المستخدم والأمان على المنصة، إليك بعض الميزات القادمة التي ستضاف قريبًا:

  1. الملاحظات الصوتية الطويلة سيتمكن المستخدمون من مشاركة ملاحظات صوتية تصل إلى دقيقة كاملة كحالة، بدلاً من الحد السابق البالغ 30 ثانية
    وضع ملاحظات الفيديو سيتمكن المستخدمون قريبًا من تسجيل رسائل فيديو مباشرة من واجهة الكاميرا داخل التطبيق، وهو متاح على النسخ التجريبية لكل من أندرويد.
  2. كذلك مشاركة الصور بجودة عالية.

ميزة الرسائل الصوتية لـ Meta AI

واتس اب يختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) الخاص بشركة Meta، هذه الميزة الجديدة تأتي في إطار جهود تحديث واتساب لتحسين تجربة المستخدم وتوفير أدوات مبتكرة للتواصل.

  • يمكن للمستخدم تسجيل رسالة صوتية كما هو الحال في الرسائل الصوتية التقليدية.
  •  بعد تسجيل الرسالة، يمكن للمستخدم اختيار تحسين الصوت أو تعديل الرسالة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الجودة أو إضافة تأثيرات صوتية.
  •  بعد تحسين الرسالة، يمكن إرسالها إلى المستلم.
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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