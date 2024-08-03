تحديث واتساب الأخضر الأصلي APP ⭐⭐⭐⭐ الجديد بميــزات ممتـــازة.. تعديل رهيب اتسابق وكن الأول في امتلاكهــا

تحديث واتساب،حيث تستمر الشركة في تحسين تجربة أداء المستخدمين عن طريق إضافة العديد من المميزات الجديدة التي تقوم بتسهيل التعامل مع حالة الوسائط المتعددة من الفيديوهات والصور وقد تم طرح نسخة تجريبية على أنظمة التطبيق في اندرويد من خلال متجر جوجل بلاي والهدف من هذه الميزة هو تسهيل اختيار الفيديوهات والصور ليتم مشاركتها كما يقوم التحديث بتوفير طرق اسرع للوصول للمحتوى بالاضافة الى انها منظمة بصورة أكثر.

مميزات تحديثات واتساب الجديد 2024

تشمل تحديث واتساب الجديدة الكثير من المميزات ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

يمكن تسجيل مقاطع مختلفة من الفيديو وإرسالها بصورة مباشرة كما يمكنك ايضا اخذ العديد من الصور ومشاركتها بصوره فوريه مع العائله والاصدقاء.

تم اتاحة التواصل بكفاءة كبيره للاشخاص المستخدمة دون اضافه اي تكلفه عند استخدام المراسلات النصية وايضا المكالمات الصوتية.

يمكن للأشخاص المستخدمه ان يقوموا بالاستفادة من خدمة الدردشه الجماعيه حيث من الممكن أن يتم التواصل مع أكثر من فرد في نفس الوقت مما يسهل تنظيم المحادثات والاجتماعات بشكل سهل.

طرق تحديث واتس اب الجديد 2024

من الممكن أن يتم تحديث واتساب الجديد من خلال اتباع عدد من الطرق المختلفة وقد تمثلت هذه الطرق فيما يلي:

الطريقه الاولى وتتم من خلال تحديث واتساب التلقائي حيث من الممكن أن يتم تفعيل خاصيه عن طريق الاعدادات الموجودة في متجر جوجل بلاي او من خلال ابل ستور ويتم ذلك من تفعيل زر التحديث التلقائي للتطبيقات لكي يتم التحديث المباشر في حاله توافر اي اصدار جديد من واتس اب. الطريقة الثانية وهي من خلال التحديث اليدوي وتتطلب هذه الطريقة الذهاب الى متجر جوجل بلاي ثم البحث عن كلمة واتس اب والنقر بعد ذلك على زر التحديث