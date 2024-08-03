إجابة السؤال الثلاثون.. مسابقة يزيد الراجحي “علامة سارة الراجحي المميزة” وطريقة الإشتراك 2024

تعرف على إجابة السؤال الثلاثون في مسابقة يزيد الراجحي علامة سارة الراجحي المميزة وطريقة الإشتراك 2024،تشهد المملكة العربية السعودية حماسًا كبيرًا حول مسابقة يزيد الراجحي 2024، التي أعلن عنها رجل الأعمال يزيد الراجحي رسميًا في يونيو الماضي، تمتد المسابقة على مدار ثلاثين يومًا، وتركز على طرح أسئلة يومية عبر حساب يزيد الراجحي على سناب شات، فتابع السطور القادمة للحصول على الجوائز الكبرى.

إجابة السؤال الثلاثون مسابقة يزيد الراجحي

نتعرف معكم الآن على إجابة السؤال الثلاثون من مسابقة يزيد الراجحي “علامة سارة الراجحي المميزة” ، حيث نشر رجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي السؤال النهائي لمسابقة اليوم الواحد والثلاثين، والذي كان كالتالي: “ما هي الخصائص التي تجعل علامة سارة الراجحي التجارية ‘ماتش’ مميزة؟” وتم تقديم خمسة خيارات للإجابة، وهي:

أصلي. مسجل لدى الملكية الفكرية لعبوته الزجاجية. مدرج في هيئة الغذاء والدواء. جودة وأسعار تنافسية وعروض. جميع ما سبق.

والإجابة الصحيحة هي: جميع ما سبق.

خطوات الإشتراك في مسابقة يزيد الراجحي 2024

فبعد أن توصلنا معكم عبر ما سبق إلى إجابة السؤال الثلاثون، مسابقة يزيد الراجحي “علامة سارة الراجحي المميزة” نسلط الضوء معكم الآن على خطوات الإشتراك في مسابقة يزيد الراجحي 2024، للاشتراك في مسابقة يزيد الراجحي 2024، يجب على المشاركين اتباع الخطوات التالية: