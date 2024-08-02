“ابسطي ولادك” تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah الجديد 2024 وتابع أروع الأغاني والأجمل الأناشيد

تعتبر قناة طيور الجنة هي من أكثر القنوات الفضائية المميزة في عالم الطفل، بما تقدمه من محتوى ترفيهي وهادف ينجذب إليه ملايين المتابعين من فئة الأطفال، حتى أن القناة استطاعت في فترة وجيزة من عمل قاعدة جماهيرية مهولة في مختلف الدول العربية، وعليه بمن السهل التعرف على التردد الخاص بها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استقبال قناة طيور الجنة أطفال 2024

يمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، ومشاهدة كل ما هو مميز وحصري على مدار اليوم، بدون فواصل إعلانية مزعجة، وفقًا للمعلومات التي جاءت على النحو التالي:-

القمر الصناعي قناة طيور الجنة فهو النايل سات.

بينما التردد الجديد فهو 11315.

استقطاب طيور الجنة يكون عمودي.

معامل الترميز قناة طيور الجنة فهو 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون 5/6.

تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 عربسات

وجاءت أبرز المعلومات الخاصة بتنزيل قناة طيور الجنة أطفال على عربسات، وفقًا لما يلي:-

التردد الجديد يكون 11315.

حتى أن استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز 27500.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة أطفال 2024

وعند ذلك يمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا للخطوات الأتية:-