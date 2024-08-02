حميدو الولد الشقي.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات.. نزلها دلوقتي واتفرج على آل مقداد براحتك

قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال الفضائية التي حققت نجاحا كبيرا في وقت قصير في مختلف أنحاء الوطن العربي، ولها شعبية كبيرة وذلك يرجع إلى محتواها المتميز والمتنوع وتعمل القناة على مدار اليوم دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح، تزايد البحث من قبل الكثير من الآباء والأمهات عن معرفة تردد قناة طيور الجنة ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

طيور الجنة من القنوات الفضائية التي نالت على إعجاب عدد كبير من الأشخاص حيث تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي يتناسب مع كافة الأعمار ويبحث الكثير عن معرفة تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات لتحميل القناة على جهاز الرسيفر والاستماع بأجمل أغاني الأطفال وجاء التردد على النحو التالي:

تردد القناة هو 11274.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ: ¾

تردد طيور الجنة على عرب سات الصناعي

كما يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم عبر القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة 11396.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

معدل الترميز عمودي.

كيف تنزل قناة طيور الجنة الجديدة لعام 2024

يمكنك استقبال قناة طيور الجنة من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: