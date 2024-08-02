“هتكون مليونير” خطوات وشروط المشاركة في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا 2024

تحولت مسابقة الحلم إلى واحدة من أبرز الفعاليات التنافسية على مستوى العالم ويتطلع العديد من الأفراد من كافة أنحاء العالم العربي للمشاركة بها سعيا لتحقيق حلم الفوز، وتقدم إدارة المسابقة جوائز مالية كبيرة تتباين قيمتها وفقا لترتيب المتسابق سواء كان في المركز الأول أو الثاني أو الثالث ويقوم مقدم البرنامج مصطفى الآغا بالإعلان عن أسماء الفائزين مباشرة على الهواء.

خطوات للاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة الحلم عليك اتباع الخطوات التالية:

احصل على الرقم المخصص لدولتك من القائمة المتاحة من الإدارة.

أرسل رسالة نصية إلى الرقم الخاص ببلدك تحتوي على كلمة حلم أو dream.

انتظر رسالة تأكيد من إدارة المسابقة تفيد بقبولك في المنافسة.

بعد التأكيد ستصلك مجموعة من الأسئلة التي يتعين عليك الإجابة عنها بدقة ووضوح.

كلما كانت إجاباتك أدق زادت فرصك في الفوز.

بنود الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة للمشاركة في سحب المسابقة بنجاح والتي تكون كالآتي: