“ارتفاع كبير” خبير اقتصادي يكشف عن توقعاته.. هل يتم حدوث تعويم جديد للجنيه أمام الدولار؟

حدوث تعويم جديد للجنيه أمام الدولار، التقرير المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حيث تم التوافق على كيفية التعامل مع مسألة تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي والتأكد النافع أن التدخل المستقبلي سيتم عبر إجراءات العطاءات، مشددا على أن هذه العمليات لن تتدخل في حرية البنوك في تحديد الأسعار.

حدوث تعويم جديد للجنيه أمام الدولار

تحدث الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي عن إمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه أمام الدولار و هو سعر صرف الجنيه المصري، حيث أشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم قد يؤدي إلى تقلص قيمة الجنيه وإليكم التقرير التالي:

في هذا السياق، أكد أن هناك احتمالية متزايدة لأن يشهد الجنيه المصري انخفاضا جديدا في قيمته.

ذلك نتيجة التحديات الاقتصادية الحالية وتأثيراتها على العملة المحلية.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

سنقدم لكم سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر أغسطس 2024 وذلك في البنوك المتعددة و بعد الاطلاع على حدوث تعويم جديد للجنيه أمام الدولار وهو كالآتي:

في البنك المركزي كالتالي:

سعر الشراء: 48.757 جنيه مصري.

سعر البيع: 48.624 جنيه مصري.

في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر الشراء: 48.72 جنيه مصري.

سعر البيع: 48.62 جنيه مصري.

في بنك مصر كالتالي:

سعر الشراء: 48.72 جنيه مصري.

سعر البيع: 48.62 جنيه مصري.

في بنك القاهرة كالآتي:

سعر الشراء: 48.72 جنيه مصري.

سعر البيع: 48.62 جنيه مصري.

في مصرف أبوظبي الإسلامي كالتالي:

سعر الشراء: 48.8 جنيه مصري.

سعر البيع: 48.7 جنيه مصري.

في البنك التجاري الدولي (CIB) كالآتي:

سعر الشراء: 48.72 جنيه مصري.

سعر البيع: 48.62 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

بناءا على البحث المكثف اليوم عبر محرك بحث جوجل، فإن أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024، وذلك بعد الاستعلام عن حدوث تعويم جديد للجنيه أمام الدولار تبدو كالتالي: