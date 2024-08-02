متى يصرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس.. وما هي خطوات الاستعلام على رواتب المتقاعدين

تعتبر الرواتب التقاعدية من أكثر الرواتب التي يتساءل عنها كافة الموظفين خاصة بعد وصولهم لسن التقاعد، ويتساءل المتقاعدين الجدد على بعض التفاصيل التي تخص الرواتب، وقد أعلنت وزارة المالية العراقية التفاصيل الكاملة الخاصة برواتب المتقاعدين، منها موعد صرف الرواتب، وأيضا خطوات الاستعلام على الراتب سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

موعد صرف راتب التقاعد بالعراق

أوضحت وزارة المالية العراقية أنه تم تحديد موعد يتم فيه صرف رواتب التقاعد شهريا، وقد تم التوضيح بأنه يتم صرف الرواتب يوم 1من الشهر الميلادي، وقد أوضحت أنه في حين كان اليوم يوافق عطلة في الدولة يتم ترحيل موعد الصرف إلى اليوم التالي.

خطوات الاستعلام على راتب التقاعد

أعلنت وزارة المالية بأنه يمكن لكافة المستفيدين من راتب التقاعد الاستعلام على قيمة الراتب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول على موقع وزارة المالية بالعراق من هنا .

يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال الحساب الشخصي الخاص بالموظف.

اختر الخدمات الالكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يطلب الموقع تسجيل الرقم التقاعدي الخاص بالموظف واختر استعلام.

سيتم ظهور على الشاشة التفاصيل الكاملة الخاصة بالراتب التقاعدي.

ما هي شروط صرف راتب التقاعد

يرغب بعض الموظفين الحصول على راتب التقاعد ويتم التساؤل بشكل مستمر على شروط صرف الرواتب وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: