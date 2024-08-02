” لو بيتاخد من رصيدك “.. كود إلغاء خدمة الكول تون لجميع شبكات الموبايل .. { فودافون – اتصالات – أورانج – we }

في عام 2024 يحظى كود إلغاء خدمة الكول تون بجميع الشبكات بما في ذلك فودافون وأورنج واتصالات و وي بشعبية متزايدة بين المستخدمين رغم أن الشركات تقدم هذه الخدمة كجزء من عروضها الترفيهية إلا أن البعض قد يجدونها مزعجة، خاصة إذا كانت النغمة الحالية غير مفضلة لديهم في هذا السياق نقدم لكم الكود الذي يتيح لكم إلغاء خدمة الكول تون بسهولة ويسر.

كود الغاء الكول تون فودافون

لإلغاء خدمة الكول تون من فودافون يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية:

ادخل الكود *155# عبر لوحة الاتصال واضغط على زر الاتصال.

ثم اتبع التعليمات التي تظهر في الرسالة الصوتية.

استخدم الكود السريع لإلغاء 0550#.

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة إلغاء إلى الرقم 5555.

كود الغاء الكول تون we

لإلغاء خدمة الكول تون من شركة we أرسل رسالة بكلمة حذف إلى الرقم 777 وذلك دون أي تكاليف.

كود الغاء الكول تون أورانج

إذا كنت ترغب في إلغاء خدمة الكول تون من شركة أورانج:

ويمكنك الاتصال بالرقم 999.

ثم اختيار خيار إلغاء الاشتراك.

أو إرسال كلمة UNSUB إلى الرقم 9999.

كود الغاء الكول تون من اتصالات