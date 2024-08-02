لولو ضربت ميدو وجعتلو ايدو .. استقبل الآن « تردد قناة وناسة » بيبي كيدز الجديدة 2024 على النايل سات وعرب سات

يزداد اهتمام العديد من الأفراد في الوطن العربي والشرق الأوسط بقناة وناسة التي تعد من أبرز القنوات الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تدمج بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها واحدة من القنوات المجانية المفضلة للأطفال و سنتعرف في هذه المقالة على التردد الجديد لقناة وناسة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تحديث ترددات قناة وناسة لعام 2024

استمتع بمشاهدة برامج وأغاني قناة وناسة حيث تقدم لولو الشخصية الرئيسية في القناة ومجموعة متنوعة من المحتويات ويمكن ضبط جهاز الاستقبال على الأقمار الصناعية التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد 11430.

الاستقطاب عمودي V.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة SD.

وإضافة إلى ذلك يمكن متابعة القناة بجودة HD على التردد التالي على عرب سات:

التردد 11559.

الاستقطاب عمودي V.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة HD.

تحديث تردد قناة وناسة بيبي 2024 على جهاز الاستقبال

لتحديث التردد فقط اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر MENU في جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى القائمة الرئيسية.

اختر خيار التركيب أو Installation.

حدد إضافة التردد يدويا.

أدخل التردد المخصص للقناة.

أدخل المعلومات الأخرى المطلوبة مثل عامل الترميز والاستقطاب.

اضغط على زر OK.

انتظر بضع دقائق حتى يتم تحميل القناة على جهاز الاستقبال.

قناة وناسة بيبي تعد من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي موجه للأطفال، وتعرض مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني المحببة مثل لولو الشطورة ما في مني وميدو ضربها لولو.