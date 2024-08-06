كن بطلا قويا .. كيف تصنع الورق في لعبة Minecraft وكيفية تثبيت أخر إصدار ماين كرافت 2024

الورق هو أحد المواد الأساسية في لعبة ماين كرافت، ويعتبر من العناصر التي تفتح أمام اللاعبين العديد من الإمكانيات والتطبيقات المفيدة، و نوضح كيف تصنع الورق في لعبة Minecraft لاستخدامه في صنع العديد من الأشياء الهامة مثل الكتب و الخريطة والألعاب النارية وتطبيقات السحر على الأدوات والأسلحة، لذا فإن معرفة كيفية الحصول على الورق و تحضيره بشكل صحيح يمكن أن يكون أمرا حيويا لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة في اللعبة.

طريقة الحصول على الورق في ماين كرافت

تعتبر طريقة الحصول على الورق في ماين كرافت بسيطة وسهلة عندما تعرف الموارد المطلوبة وأماكن وجودها، الورق في اللعبة يصنع من قصب السكر وهو نبات طبيعي ينمو فقط على الكتل التي تلامس مصدر مياه مباشرة، قصب السكر هو نبات أخضر زاهي اللون وسهل التعرف عليه في عالم اللعبة:

ابحث عن قصب السكر في المناطق القريبة من الأنهار أو البرك كما هو موضح في الصورة السابقة، حتى البرك الصغيرة يمكن أن تحتوي على قصب السكر إذا بحثت جيدا، عند العثور على محصول جيد احرص على جمعه ونقله إلى قاعدتك.

لزيادة إنتاجك قم بإنشاء بركة صغيرة باستخدام دلاء من الماء وكتل من الرمل أو التراب لتحديد حدود البركة، ضع قصب السكر على الكتل المحيطة بالماء ليتمكن من النمو بشكل مستمر.

تأكد من أن أكبر عدد من الكتل المحيطة بالمياه يكون ملامسا للماء لزيادة كمية القصبات التي يمكنك زراعتها، وعند حصاد قصب السكر لا تأخذ كل الكمية اترك بعضه لينمو مجددا

بمجرد أن تجمع ثلاث قطع من قصب السكر على الأقل اتجه إلى طاولة التصنيع، قم بترتيب ثلاث قطع من قصب السكر بشكل أفقي على الطاولة لتصنع ثلاث قطع من الورق، هذه الوصفة تتيح لك تصنيع الورق بسهولة بعد توفر المواد اللازمة.

تثبيت لعبة ماين كرافت

يمكنك تثبيت لعبة ماين كرافت بسهولة باتباع الآتي: