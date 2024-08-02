شروط الزيارة الشخصية 2024 في السعودية وطريقة التقديم على طلب تأشيرة الزيارة

امتلأت محركات البحث في جوجل في الفترة الماضية ببعض التساؤلات حول الزيارات الشخصية للمملكة العربية السعودية وطبيعتها، حيث أراد الكثير من المواطنين والمقيمين التساؤل حول فتح باب الزيارة الشخصية بالإضافة إلى الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة الزيارة، وهو ما جعلهم يطالبون وزارة الشؤون الخارجية بالإجابة عن تلك التساؤلات وإيضاح جميع النقاط الخاصة بهذا الأمر.

شروط الزيارة الشخصية 2024 في السعودية

نظرا لكثرة التساؤلات الخاصة بهذا الأمر فقد قامت وزارة الشؤون الخارجية بإيضاح حقيقة هذا الأمر للمواطنين بالإضافة إلى أنها أعلنت عن جميع الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في تقديم طلب الزيارة للمملكة العربية السعودية، وهي على النحو الآتي:

من الضروري أن يكون جواز السفر مفعل لمدة 6 أشهر كحد أدنى.

يشترط أن تكون مدة الزيارة 3 أشهر كحد أقصى.

يجب أن يكون الفرد مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب تقديم طلب لتأشيرة خاصة في حال وجود طفل أقل من ثمانية عشر عام.

يجب أن يكون هدف الزيارة شيء آخر غير الدراسة أو العمل.

لابد أن يتم الالتزام بجميع قوانين المملكة السعودية.

من الضروري سداد رسوم الزيارة التي تم الإعلان عنها.

يجب أن يتم تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي للتأشيرات الالكترونية.

طريقة التقديم على طلب تأشيرة الزيارة بالسعودية

من خلال السطور التالية يمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية تقديم الطلب بنجاح ودون أي عوائق: