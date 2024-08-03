هيئة الحج hajj.gov.iq تعلن أهم شروط التقديم في حج 2025 ورابط التقديم على الحج والمستندات المطلوبة

في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم للحج، أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن توفر رابط استمارة التقديم على الحج للعام 2025، جاء هذا الإعلان ليزرع البهجة والسعادة في قلوب المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، حيث تسعى الهيئة إلى تسهيل عملية التقديم من خلال مرة واحدة فقط، وملئ الاستمارة المطروحة، في البيان الرسمي، تم توضيح مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم، بعد الانتهاء من فترة التسجيل، ستقوم الهيئة بإعلان نتائج القرعة، وذلك وفقاً للشروط المحددة.

رابط التقديم على الحج 2025

أكدت الجهات الرسمية المسؤولة عن قرعة الحج والعمرة في العراق أن التسجيل سيكون مع بداية السنة الميلادية الجديدة، ولتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 المقدمة من الهيئة العامة للحج والعمرة، يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق. الدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار أيقونة استمارة الحج والعمرة لعام 2025. ستظهر الاستمارة، يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة فيها بدقة. يجب الضغط على زر الموافقة بعد قراءة جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع بشكل جيد. ثم قم بتحميل الاستمارة على جهازك بصيغة PDF.

شروط التقديم على الحج

وضعت الهيئة العليا للحج في العراق شروط لقبول المتقدمين لأداء فريضة الحج والتي منها التالي:

المواطن الراغب في أداء فريضة الحج حاصلاً على الجنسية العراقية. يجب ألا يكون المتقدم قد شارك في قرعة الحج أكثر من مرتين. ينبغي على المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون قائم بشكل دائم في العراق. يجب أن يتراوح عمر الشخص الراغب في أداء مناسك الحج بين 25 و65 سنة. إذا كانت المرأة ترغب في أداء فريضة الحج، فإنه يشترط ألا تكون حاملًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملها أثناء تأديتها للحج.

مستندات التقديم على الحج

بالنسبة للأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق، فهي كالتالي:

صورة الهوية الوطنية. تقديم 6 صور شخصية. وكذلك تقديم صورة من جواز السفر والاصل. يتعين عليك تقديم دليل يُظهر أن المتقدم لا يواجه أي مشاكل صحية.

موعد فتح باب التسجيل في قرعة العراق موسم الحج 2025

تشهد الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق حركة واسعة استعداداً لموسم الحج لعام 2025، تم توفير عملية التسجيل في قرعة الحج بشكل إلكتروني، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، حتى الآن، لم تُعلن الهيئة العليا للحج والعمرة عن موعد محدد لفتح باب التسجيل في القرعة، ينصح الراغبون في التقديم بمتابعة الموقع الرسمي للهيئة للحصول على أي مستجدات أو معلومات جديدة، من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في منتصف شهر محرم، مما يتيح الفرصة للمواطنين للتسجيل في الوقت المناسب.