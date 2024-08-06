بسعر رخيص وإمكانيات عالية.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo A3x الجديد من شركة أوبو واعرف السعر الرسمي للجوال والمميزات

أعلنت شركة Oppo عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية، وهو هاتف Oppo A3x، الذي يجمع بين المواصفات التقنية المتميزة والسعر المنافس، حيث يهدف هذا الهاتف إلى تقديم تجربة استخدام استثنائية بفضل شاشة عالية الدقة ومعدل تحديث سريع، بالإضافة إلى معالج قوي يضمن أداءً سلسًا، كما يتميز Oppo A3x بمتانة فائقة، حيث اجتاز اختبارات المتانة العسكرية ليكون مقاومًا للصدمات والسوائل، مع بطارية تدوم طويلًا ودعم للشحن السريع، وعليه يعد هذا الهاتف خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب.

مواصفات هاتف Oppo A3x

يتميز هاتف Oppo A3x الجديد بتصميم متين وقدرة على مقاومة الصدمات، حيث اجتاز الهاتف كافة الاختبارات للمتانة العسكرية MIL-STD 810H، مما يجعله مقاومًا للسقوط وأنواع مختلفة من السوائل، كما يأتي الهاتف مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، بالإضافة إلى كاميرا خلفية دائرية.

وأما عن الشاشة والأداء فيأتي هاتف Oppo A3x بشاشة نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة، بدقة 1080 × 2600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع ذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وتدعي الشركة أن الشاشة تستجيب بسرعة للمس حتى عند استخدامها بأيدٍ مبللة.

كما يضم الهاتف بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل بواجهة أوبو الجديدة ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14

الكاميرا وقدرات التصوير في هاتف Oppo A3x

يحتوي هاتف Oppo A3x على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مما يجعله مثاليًا لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، أما في الجزء الخلفي فيتضمن الهاتف كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، تقدم جودة تصوير جيدة.

كما يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x، بالإضافة إلى خيارات تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويدعم الهاتف أيضًا ذاكرة افتراضية بسعة 4 جيجابايت.

سعر هاتف Oppo A3x

يتوفر هاتف Oppo A3x في السوق الهندية بثلاثة ألوان، وهما الأبيض، الأسود، والأرجواني، ويبدأ سعره من 13499 روبية هندية، أي ما يعادل حوالي 7848 جنيهًا مصريًا.