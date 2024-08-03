منحة الأشخاص المعاقين في الجزائر شروطها والمستندات المطلوبة وخطوات التسجيل 2024

بدأت فى الآونة الأخيرة اهتمام كثير من الدول العربية والإسلامية العمل على تحسين حالة الأشخاص المعاقين ورفع مستوى المعيشة لديهم ومن أهم الدول التى تعمل على هذا العمل الخيرى هي دولة الجزائر حيث تعمل على تمكين الأشخاص المعاقين على المشاركة الفعالة فى الحياة الإقتصادية والإجتماعية.

شروط الحصول على منحة المعاقين فى الجزائر 2024

تم وضع مجموعة من الشروط والمعايير للحصول على منحة الاشخاص المعاقين في الجزائر وهذه الشروط وضعت بهدف وصول الدعم لمستحقيه وهي كالتالي:

أن يكون الشخص المعاق حاصلًا على بطاقة الإعاقة الصادرة من الهيئة المعنية المسئولة فى هذا الأمر. يجب أن لا يقل سن الشخص المعاق عن 18 سنة. أن يكون الدخل الشهرى للمعاق أقل من الحد الأدنى للأجر التى تحدده الدولة وغالبا ما يكون الدخل 10000 دينار جزائري. يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل الدولة وليس بخارجها. يجب أن يكون المتقدم لا يستطيع العمل فى أي جهة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة المعاقين

هناك مجموعة من الوثائق والمستندات المطلوبة عند التقديم على منحة الاشخاص المعاقين بالجزائر وهي كالتالي:

نسخة من وثيقة الإقامة.

تقديم عدد 2 صورة ضوئية.

شهادة الميلاد ويجب أن تكون حديثة.

يجب تقديم شهادة طبية ويجب أن تكون معتمدة.

تقديم صورة من بطاقة الحالة العائلية.

التسجيل فى منحة المعاقين فى الجزائر 2024

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل فى الجزائر بعض الخطوات التى لابد من إتباعها للتسجيل فى منحة الأشخاص المعاقين وهذه الخطوات هى :