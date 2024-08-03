بكاميرا خلفية مزدوجة وأداء رائع.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo A79 والسعر الرسمي للهاتف

يتطلع عشاق هواتف أوبو إلى معرفة مواصفات Oppo A79، حيث طرحت أوبو مؤخرًا هاتفها الجديد من سلسلة الـA، والذي يجمع بين السعر الاقتصادي والمواصفات المتطورة، ويأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير، وشاشة IPS بمعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج Dimensity 6020، بالإضافة إلى كاميرات ذات جودة عالية، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن أهم مواصفات الهاتف وسعره في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

مواصفات Oppo A79

أعلنت شركة ابو عن مواصفات Oppo A79، الذي يجمع بين السعر الاقتصادي والمواصفات المتطورة كما أوضحت كافة مميزاته كالتالي:

يأتي هاتف Oppo A79 بتصميم أنيق وأبعاد تصل إلى 165.6×76×8 ملم، بوزن يبلغ 193 جرام.

كما يتميز الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.72 بوصة، ودقة عرض 1080×2400 بكسل، مع كثافة بكسلات تصل إلى 392 بكسل لكل بوصة.

وتأتي الشاشة محمية بطبقة من نوع Panda glass، وتصل درجة سطوعها إلى 680 شمعة.

يعمل هاتف Oppo A79 بمعالج Dimensity 6020 بتقنية 7 نانومتر، ويضم معالج الرسوميات Mali-G57 MC2.

كما يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة، تتضمن العدسة الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، وعدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة، تتضمن العدسة الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، وعدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4. يحتوي هاتف Oppo A79 على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير.

كما يدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، مع واجهة مستخدم ColorOS 13.1.

ويوفر الهاتف طرق حماية متعددة تشمل نمط الشاشة، بصمة الوجه، بصمة الإصبع، وكلمة المرور.

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والبنفسجي

سعر هاتف Oppo A79

بعد التعرف على مواصفات Oppo A79 ، أوضحت شركة أوبو أن سعر هاتف Oppo A79 يختلف من مكان لأخر، حيث تم عرضه في المملكة العربية السعودية بسعر 900 ريال سعودي، وذلك لنسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، بينما يتوفر الهاتف في الإمارات العربية المتحدة بسعر 800 درهم إماراتي لنفس النسخة.