مغامرات لولو وشيكا الحرامية على قناة وناسة .. تعرف على التردد الجديد 2024

قناة وناسة تعتبر من أهم وأشهر القنوات البارزة في تقديم محتوى لعالم الطفولة ويمكن تنزيلها على مختلف الأقمار الصناعية وجدير بالذكر أن هذه القناة تم إطلاقها عام 2007 وتخصصت في توفير محتوى مميز للأطفال في جميع مراحلهم العمرية، حيث تعرض القناة محتوى هادف وحصري بهدف تعليم الصغار الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة في هذا العمر الصغير من خلال الأغاني التي تقدمها مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحببة لقلوب الصغار، وبالتالي يتمكن الصغار من حفظ بعض المصطلحات الهامة في حياتنا اليومية و تحثهم على تطوير مهاراتهم والحفاظ على القيم النبيلة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكن متابعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل من خلال البرامج والمنوعات التي توفرها قناة وناسة على شاشتها، ويتم ذلك من خلال اضافة بيانات التردد التي نوضحها في النقاط التالية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الأخطاء: ⅚.

الجودة: SD.

وناسة على عربسات

مستخدمي عرب سات بإمكانهم إضافة إحداثيات القناة على جهاز الرسيفر من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتم بسهولة، ويأتي من ضمنها إضافة البيانات التالية:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ¾.

الجودة: HD.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة واحدة من أهم القنوات التي يسعى إلى تنزيلها مختلف أولياء الأمور في جميع أنحاء الوطن العربي وذلك لما توفره من محتوى متميز وهادف تسعى من خلاله إلى توفير معلومة بسيطة بصورة جذابة يتمكن الطفل من خلالها التعلم والاستفادة، حيث تقدم بعض البرامج التي تساعد على تطوير مهارات الأطفال وغيرها من البرامج الممتعة والشيقة، ويمكن تثبيت القناة من خلال اتباع الآتي: