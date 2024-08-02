لينك نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الأول في العراق عبر results.mlazemna نتائجنا

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بنشر رابط نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2024 الدور الأول، وذلك عبر بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني ووضحت فيه كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 من خلال الموقع الإلكتروني نتائجنا، كما قامت الوزارة بالإعلان عن هذه النتائج رسميا حتى يتمكن الطلاب من معرفة الموافقة أو الرفض من الوزارة على طلب الاعتراض.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق

لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية عن فتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 العراقي، وذلك بعد الإعلان عن هذه النتائج وذلك للطلاب الذين لا يتناسب مستواهم التحصيلي في بعض المواد الدراسية لذلك يرغبون في إعادة النظر في اوراق الإجابة ومراجعتها ولمعرفة كيفية الحصول على هذه النتائج عليك باتباع الخطوات التالية:

عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني “نتائجنا” وبعد ذلك الضغط على لينك نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط بالصفحة الرئيسية.

ثم قم بتنزيل ملف النتائج على الجهاز وبعد ذلك عليك القيام بفتح الملف وقم بكتابة كلا من (اسم الطالب – رقم الجلوس الخاص به).

ثم اضغط على زر “البحث” وسوف تظهر أمامك النتيجة مباشرة، ويمكنك الانتظار لبعض الثواني حتى ظهور أمامك النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بنشر موقع اخر للاستعلام على نتيجة الصف الثالث المتوسط، حيث يمكن الاستعلام من خلال القيام بالآتي:

عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني “وزارة التربية العراقية“.

وبعد ذلك الضغط على قائمة (الخدمات الإلكترونية).

وبعدها تحديد خيار نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط.

ثم تحديد المحافظة التابع لها الطالب من خلال القائمة.

وبعد ذلك إدخال بيانات الطالب ثم الضغط على زر “الاستعلام”.

كما قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بنشر بيان رسمي عن موعد صدور نتيجة التظلمات الخاصة بالصف الثالث المتوسط لدور الأول لعام 2024 وقامت الوزارة بتحديد الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن طريقة على النتائج هو موقع نتائجنا الرسمي والذي يمكن من خلاله الدخول والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.