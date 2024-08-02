ماما زمانها جاية “.. تردد قناة ميكي Mickey الجديدة 2024 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعربسات.. استقبلها الآن

في عالم الإعلام التلفزيوني، تلعب القنوات المخصصة للأطفال دورًا هامًا في ترفيه وتعليم الصغار ومن بين القنوات التي حققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال هي قناة ميكي (Mickey)، التي أثبتت نفسها كمصدر رئيسي للترفيه والتعليم للأطفال في العالم العربي وأعلنت قناة ميكي عن تحديث ترددها مما يعكس التزامها بتقديم محتوى مميز وتجربة مشاهدة محسنة ففي هذا المقال، سنتعرف على التردد الجديد لقناة ميكي.

قناة ميكي Mickey الجديدة

قناة ميكي (Mickey) هي قناة تلفزيونية متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال ومنذ إطلاقها، أصبحت القناة من أبرز وجهات الأطفال في العديد من الدول العربية، بما في ذلك العالم العربي وقناة ميكي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال تتضمن برامج القناة ما يلي:

تقدم القناة برامج تركز على تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم مفاهيم أساسية مثل الألوان، الأشكال، والحروف، بالإضافة إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية.

مجموعة أشهر المسلسلات الكرتونية العالمية والمحلية، والتي تشمل مغامرات الشخصيات المحبوبة مثل ميكي ماوس وأصدقائه، إضافة إلى عروض جديدة تحظى بشعبية بين الأطفال.

و تشمل مكتبة القناة أفلامًا كرتونية طويلة وقصيرة، تتراوح بين الكلاسيكيات المفضلة والابتكارات الحديثة.

تردد قناة ميكي Mickey الجديدة 2024

التحديثات في التردد تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة للأطفال وعائلاتهم، وتوفير عرض واضح ونقي للمحتوى وتردد قناة ميكي الجديد 2024:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

مع التحديث الجديد ستواصل قناة ميكي تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي يحبها الأطفال، مع التركيز على التعليم والترفيه وستشمل البرمجة برامج تعليمية، عروض ترفيهية، وأفلام كرتونية جديدة.