“أوائل المحافظات” نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 عبر الرابط الرسمي res-ye.net وزارة التعليم

في الساعات الجارية يشعر العديد من الطلاب والطالبات حول نتيجة الثانوية العامة في اليمن، التي اقتربت على وشك الظهور، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم تُشدد على كافة المراكز المعنية بالتصحيح بسرعة الانتهاء من عمليات المراجعة التي تعتبر المرحلة الأخيرة من عرض النتيجة، على أن يتم اعتماد النتيجة والعمل على رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، تسهيلاً على الطلبة في الحصول على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

كيف أحصل على نتيجة الثانوية العامة باليمن 2024

أصبح من السهل إمكانية الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة اليمن في مختلف المحافظات المحررة، إضافة إلى أن ذلك يكون مع عرض أوائل المحافظات في هذه المرحلة الدراسية، بما يتضمن ذلك في غضون ساعات قليلة من الأن، ويمكنك التعرف على النتيجة وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

مع النقر على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

وعليه سيتم تحديد العام الدراسي ورقم الجلوس.

النقر على أيقونة “بحث”.

وعنداه ستتمكن من إظهار نتيجة الثانوية العامة.

استخراج نتيجة الثانوية العامة باليمن 2024

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة في اليمن ومختلف المحافظات المحررة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-