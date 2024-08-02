نسب النجاح في المواد + مواعيد ظهور نتيجة الثانوية العامة للشعبة الأدبي والعلمي 2024

أوضحت وزارة التعليم بعد عمليات البحث مستمرة بشكل كبير عن نتيجة الثانوية العامة للشعبة الأدبي والعلمي 2024، فقد أعلنت عن موعد الظهور والتي من خلاله سوف يتمكن كل طالب وطالبه من الحصول على النتيجة الخاصة به، ولذلك فقد يمكنك التعرف على المعلومات الخاصة بنسب نجاح الطلاب في كافة المواد العلمية والأدبية وبناءً على ذلك فقد يمكنك معرفة التفاصيل من خلال الموضوعات التي بداخل المقال.
نتيجة الثانوية العامة للشعبة الأدبي والعلمي 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن موعد نتيجة الثانوية العامة للشعبة الأدبي والعلمي 2024 وكشفت بأنها سوف يتم ظهورها بعد ايام قليلة من الأن، أي يكون قبل مجئ يوم 10 من أغسطس 2024، ولذلك فقد يجب على جميع الطلاب والطالبات معرفة الدرجات الخاصة بهم بشكل كامل بعد أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي من وزارة التعليم المصرية، وفقًا للروابط المعلنة من الوزارة ومن ضمنها موقع نتيجة نت وموقع وزارة التربية والتعليم المصرية فقط لا غير.
أعلى نسبة نجاح في مواد الثانوية العامة 2024
يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على مؤشرات نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة والتي تتمثل في الآتي:
- بلغت مادة الأحياء لطلاب علمي علوم أعلى نسبة نجاح ليكون 91% من نجاح الطلاب، وذلك بعد مؤشرات نسبة نجاح مادة علم النفس لطلاب الأدبي والتي وصلت إلى 92%.
- الموارد الأخرى تتراوح نسب النجاح بها من 70- إلى90%، ونسبة رسوب الطلاب ضئيلة جدًا أي تصل إلى 9% فقط من نسبة نجاح الطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية.