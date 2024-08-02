لطلاب مدارس ستيم .. بداية التسجيل وحجز اختبارات القدرات 2024 عبر “موقع التنسيق الإلكتروني – tansik.egypt.gov.eg”

أعلنت وزارة التعليم اليوم الموافق 2 من أغسطس 2024، عن بداية التسجيل وحجز اختبارات القدرات 2024 لكافة طلاب مدارس ستيم، وأوضحت لهم هذا التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر tansik.egypt.gov.eg، ومن أجل معرفة خطوات التسجيل يمكنك متابعة التفاصيل بشكل كامل من خلال النقاط التالية، كما هو موضح لكم في الآتي.

بداية التسجيل وحجز اختبارات القدرات 2024

بشكل رسمي أتاح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالأخص لمدارس ستيم، عن بداية التسجيل وحجز اختبارات القدرات 2024 من خلال الموقع الرسمي الخاص به، وذلك حتى يكون موعد الانتهاء الرسمي للتسجيل وإجراء اختبارات القدرات بشكل كامل حتى يوم الخميس المقبل الموافق 8 من أغسطس 2024، علمًا بأن سوف يتمكنوا كافة الطلاب والطالبات من التسجيل بشكل رسمي على مدار تلك الأيام في خلال الـ 24 ساعة كاملين، فأن الموقع متاح تمامًا لهم، وذلك قبل تكدس طلاب الثانوية العامة في الفترات المقبلة من بعد ظهور نتيجة الثانوية لعامة لهم.

ماهو رابط التسجيل وحجز اختبارات القدرات 2024

يمكن لكافة الطلاب الآن الدخول على الرابط الرسمي للتسجيل وحجز اختبارات القدرات، بالأخص لطلاب مدارس ستيم وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني “https://tansik.digital.gov.eg/“، وعليه اتباع الخطوات المتاحة أمامه في الموقع حتى يتم الانتهاء من تسجيل وحجز اختبار القدرات.

الكليات المتاحة لطلاب ستيم بعد اجتياز اختبارات القدرات 2024

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على كافة الكليات والجامعات المتاحة لكم عبر الآتي: