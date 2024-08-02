رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 وخطوات الاستعلام عبر موقع moe.gov.eg فور ظهورها

تعتبر نتيجة الثانوية العامة من أبرز النتائج التي ينتظرها الطلاب في جمهورية مصر العربية بعد أن انتهوا من امتحاناتهم منذ أسبوع، ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة مباشرة بعد الانتهاء من جميع إجراءات تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بالنتيجة في السطور القادمة.

نتيجة الثانوية العامة في مصر 2024

يترقب الطلاب بفارغ الصبر نتيجة الثانوية العامة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة. وقد وردت آخر الأخبار المتعلقة بالنتيجة على النحو التالي:

أنهى طلاب الصف الثالث الثانوي في الشعبتين العلمية والأدبية امتحاناتهم في 22 يوليو 2024.

أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنه من المتوقع الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة خلال هذا الأسبوع.

من المقرر أن يتم الانتهاء من تصنيف أوائل المحافظات، وفي حال تعادل الطلاب في الدرجات سيتم الفصل بينهم في المواد التي لا تحتسب ضمن المجموع.

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط الإلكتروني الذي توفره وزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب بكل يسر الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

اختار خانة خدمات الإلكترونية.

انقر على نتائج الصف الثالث الثانوي.

سجل اسم الطالب ورقم جلوسه.

اضغط على كلمة استعلام.

بعد لحظات تظهر النتيجة الخاصة بالطالب على الشاشة، حيث تتضمن الدرجات والمجموع الكلي.

وفي حالة رسوب الطالب لا قدر الله سيتم توضيح ذلك أيضا.

نسب النجاح الصف الثالث الثانوي

كانت نسبة النجاح في الثانوية العامة كالتالي: