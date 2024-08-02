خطوات الاستعلام عن اسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني 2024 وشروط الحصول على دعم الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والأشغال العسكرية في الأردن عن إجراءات جديدة لتحديد المستحقين لدعم الإسكان العسكري لشهر يوليو، حيث تم إطلاق رابط إلكتروني لتقديم الطلبات، يهدف هذا التحديث إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، من خلال هذه الخدمة الرقمية يمكن تقديم الطلبات بكل سهولة، ويتضمن الدعم المالي المقدم تحسين ظروف السكن للضباط وعائلاتهم.

خطوات الاستعلام عن اسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني

يمكن للراغبين في الاطلاع على أسماء المستفيدين من الإسكان العسكري الأردني عام 2024 الحصول على المعلومات بكل سهولة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لمديرية الإسكان والأشغال العسكرية باتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الإلكتروني لمديرية الإسكان والأشغال العسكرية في الأردن.

اضغط على زر تسجيل الدخول ثم اختر خيار الاستعلام عن القرض.

أدخل رقم الهوية الوطنية للشخص الذي تود الاستعلام عنه.

اكتب كلمة السر الخاصة بك في الموقع إذا كانت موجودة.

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

أدخل الرقم الوطني في المكان المخصص ثم اضغط على زر البحث للحصول على معلومات الطلب.

شروط الحصول على الإسكان العسكري الأردني 2024

أعلنت الحكومة الأردنية عن الشروط اللازمة للحصول على دعم الاسكان العسكري الأردني، والتي تشمل النقاط التالية:

أن يكون المتقدم مواطن أردني.

يجب أن يكون مقيما بشكل دائم في المملكة الأردنية الهاشمية.

قد يكون قد قضى ما لا يقل عن عشرين عاما في خدمة الوطن.

خالي من أي ممتلكات أو أملاك قيمة.

دخله الشهري دون المستوى الأقصى الذي حددته الحكومة.

يشترط أن يكون المتقدم متزوج وله أطفال.

تقديم كافة الوثائق التي تثبت القدرة المالية على دفع أقساط القرض السكني.

أهمية الإسكان العسكري الأردني

يعتبر الإسكان العسكري حلا فريدا لتلبية متطلبات السكن للعسكريين، حيث يتيح لهم فرصة امتلاك منازل بأسعار ملائمة وشروط ميسرة، كما يسهم هذا البرنامج بشكل كبير في: