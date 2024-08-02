ماهي شروط القبول في كلية الشرطة العراقية الدورة 71 وطريقة التقديم عبر moi.jobs.iq وفقا لهذه الشروط

أفادت وزارة الداخلية بشروط القبول في كلية الشرطة العراقية ورابط التقديم للدورة 71، كما قدمت معلومات حول الوثائق الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة لدى المتقدمين، تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية الشرطة أنشئت في عام 1944، وتتضمن مدرسة إعداد تهدف إلى تدريب المفوضين وأكاديمية شرطة عليا متخصصة في تدريب ضباط الشرطة.

شروط القبول في كلية الشرطة العراقية

للقبول في كلية الشرطة العراقية يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، ومن أهم هذه الشروط ما يأتي:

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و 35 عاما.

أن يحمل الشخص المتقدم الجنسية العراقية.

يجب أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة وأن يكون خاليا من الأمراض التي تعيق أداء المهام.

ينبغي أن يكون لدى المتقدم القدرة على العمل ضمن فريق أو بمفرده.

التعامل مع الأزمات بفعالية تامة.

القدرة على اتخاذ القرارات والتغلب على الصعوبات.

عدم الانتماء لأي حزب سياسي.

يجب أن يكون قد أنهى شهادة الثانوية العامة وألا يكون قد قدم طلباً للالتحاق بالجامعة من قبل.

عدم وجود أي أفعال مشينة في السجل الجنائي للمتقدم.

عدم زواج الشخص المتقدم.

عدم تسجيل المتقدم في إحدى مؤسسات التعليم العالي.

كيفية التقديم إلى الأكاديمية العسكرية للشرطة العراقية

قامت وزارة الداخلية العراقية بشرح كيفية التقديم إلى أكاديمية الشرطة العسكرية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وكانت هذه الخطوات كما يلي:

توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

اضغط بعد ذلك على استمارة التقديم.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة.

تحقق من صحة البيانات المدخلة حتى لا يتم رفض الطلب.

يجب التأكد من رقم الهوية الموجود في الصفحة.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب إعداد مجموعة من الوثائق عند التقديم للكليات العسكرية في العراق، وهذه الوثائق هي: