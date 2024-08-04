خطوات التقديم على قرعة الحج في العراق 2025 وطريقة التسجيل عبر الموقع الرسمي hajj.gov.iq

حيث يتم إرسال طلبات الحج والحصول على التصريح الرسمي من المملكة منذ وقت مبكر قبل بلوغ العدد المسموح به لدخول مكة المكرمة، ونظرا لأهمية هذا الركن الإسلامي ولقيمته العظيمة في شعائر الله، يسعى العديد من المسلمين والمسلمات لتقديم طلبات الحج عبر الهيئة العليا في العراق بعد استيفاء الشروط المطلوبة، إليكم تفاصيل موعد التسجيل فى قرعة الحج في العراق عام 2025.

خطوات التسجيل في قرعة الحج في العراق 2025

بمجرد تحديد موعد قرعة الحج في العراق، يمكنك فورا زيارة الموقع الرسمي وتقديم طلبك، إليكم خطوات التقديم بالتفصيل:

ادخل مباشرة إلى موقع الهيئة العليا للحج.

سجل دخولك إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

انقر على أيقونة التسجيل في قرعة الحج والعمرة.

تسجيل معلوماتك بدقة.

عليك الآن رفع كافة الوثائق والمستندات الشخصية.

انقر على أيقونة تقديم الطلب ثم انتظر النتيجة النهائية بعد تدقيق المعلومات.

موعد التقديم على قرعة الحج في العراق 2025

أعلنت الهيئة العليا للحج في العراق عن بعض المعلومات المتعلقة بقرعة الحج لهذا العام، حيث أكدت الهيئة أنه لم يتم تحديد موعد للتقديم واستقبال طلبات التسجيل على المنصة حتى الآن، ومن المتوقع أن يبدأ التقديم في بداية العام الميلادي الجديد 2025، كما دعت الهيئة إلى أهمية الالتزام بالشروط والأحكام المطلوبة واتباع طريقة التسجيل الصحيحة على الموقع.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق

حددت الهيئة العليا للحج في العراق مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها قبل المشاركة في قرعة الحج، وإليكم أول هذه الشروط:

يقتصر التقديم على هذا الدعم على الأشخاص الذين يحملون الجنسية العراقية فقط.

يجب أن يكون عمر الشخص بين 25 و60 عاما.

يشترط أن يكون المتقدم خاليا من أي أمراض خطيرة أو معدية قد تؤذي الحجاج.

أن يكون لدى الشخص سمعة جيدة وسلوك حسن بين الناس.

بالنسبة للنساء يشترط أن تكون السيدة غير حامل نظرا لمخاطر السفر والحج عليها وعلى جنينها، كما يجب أن تقيم في إحدى محافظات العراق.

المستندات اللازمة للتسجيل في قرعة الحج

للمشاركة في قرعة الحج في العراق عام 2025، ينبغي على المتقدمين تقديم عدد من الوثائق والمستندات الأساسية لضمان قبول طلباتهم وزيادة فرصهم في الفوز، ومن بين هذه المستندات المطلوبة: