الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل

زاد البحث مؤخرا عن رابط أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عام 2024، يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الحكومة العراقية من أبرز البرامج الداعمة للأسر ذات الدخل المنخفض والمستويات المعيشية المتدنية، يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الصعبة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه البلاد.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية أنها ستقوم برفع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عام 2024 خلال الفترة الحالية، بعد تنظيم أوضاع جميع المتقدمين المهتمين بالحصول على هذا الدعم، وتأتي هذه الخطوة نتيجة جهود متواصلة لتقييم الحالات وضمان أن المستفيدين يستوفي جميع الشروط والمعايير المطلوبة، يشمل هذا التقييم مراجعة دقيقة للبيانات المقدمة من المتقدمين والتحقق من صحتها.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

سيتم استخراج جميع الكشوفات وعرضها على المواطنين بمجرد الانتهاء من عملية التحقق، تهدف هذه الشفافية إلى طمأنة المواطنين وضمان العدالة في توزيع الدعم، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة، وتعزيز الشعور بالعدل بين أفراد المجتمع. العديد من المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عام 2024، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج في حياتهم اليومية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

أفادت وزارة النقل بأنها أعلنت عن معايير القبول في برنامج الضمان الاجتماعي، والتي تتلخص في:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

الإقامة الدائمة في العراق.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 سنة.

أن تكون أعمار النساء بين 15 و55 سنة.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول ذات قيمة كبيرة مثل العقارات أو الأراضي.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي