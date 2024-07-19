“لينك فعال”رابط استخراج نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب لجميع المحافظات moed.gov.sy

يعد إعلان نتائج امتحانات التاسع في سوريا حدثًا مهمًا ينتظره الطلاب وأولياء الأمور بشغف كبير، في السنوات الماضية ازداد البحث عن رابط استخراج نتائج التاسع عبر موقع وزارة التربية السورية، حيث يتيح هذا الرابط للطلاب الاطلاع على درجاتهم بكل سهولة من خلال إدخال الاسم وفي هذا المقال، سنستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج التاسع لعام 2024، بما في ذلك موعد الإعلان عنها والخطوات المتبعة للاستعلام.

كيفية الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2024

مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحانات الصف التاسع في الجمهورية العربية السورية لعام 2024، يزداد البحث عن الرابط الإلكتروني الذي يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة ، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول على نتائجهم:

زيارة موقع وزارة التربية السورية على الإنترنت أو موقع “نتيجة نت“.

البحث عن تبويب “النتائج الامتحانية” أو ما يشابهه.

اختيار “نتائج الصف التاسع 2024” من القائمة.

تحديد الدور الأول للعام الدراسي 2024.

إدخال بيانات المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال رقم الاكتتاب والاسم الثلاثي للطالب بدقة.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

وبعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر نتيجة الطالب بالتفاصيل الكاملة لدرجاته في غضون لحظات ويعد هذا الرابط أحد أهم الوسائل التي تتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسرعة وسهولة.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

أعلنت وزارة التربية السورية عن بدء إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي للصف التاسع الأساسي في الفترة من 27 مايو إلى 12 يونيو 2024 بعد انتهاء الامتحانات، بدأت أعمال التصحيح والرصد للدرجات في جميع الإدارات التعليمية السورية، وأكدت الوزارة أن النتائج النهائية ستكون جاهزة خلال الأيام المقبلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية ومن خلال هذا الموقع، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم برقم اكتتابهم وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التصحيح والتدقيق في النتائج قد اكتملت في أغلب محافظات الجمهورية، ولم يتبق سوى القليل قبل إتاحة النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وبذلك، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم في أقرب وقت ممكن.