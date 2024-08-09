هل تم تحديد موعد بداية الدراسة في العراق للعام الدراسي الجديد +جدول اجازات المدارس

موعد بداية الدراسة في العراق كثر البحث عنها مؤخرا، حيث أن الجميع يرغب في معرفة موعد بدء الدراسة بمختلف المدارس العراقية، فالكثير من طلبة وطالبات مختلف المراحل الدراسية وكذلك أولياء الأمور داخل العراق يرغبون في معرفة موعد بداية الدراسة لعام 2025 لكافة السنوات الدراسية وهو ما سوف نستعرضه معكم متابعينا فيما يلي، حيث سوف نعرض لكم آخر المستجدات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية.

موعد بداية الدراسة في العراق 2026/2025

ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء أمورهم للتعرف على موعد بداية الفصل الدراسي المقبل 2025/2026 بالعراق، حيث أوضحت وزارة التربية العراقية موعد بداية الفصل الدراسي المقبل وأهم التفاصيل حوله وهي كالآتي:

الفصل الدراسي بالعراق تم تقسيمه إلى فصلين دراسيين ومن المقرر أن يكون بدء العام الدراسي 2025/ 2026 بداية من أكتوبر المقبل 2024.

الفصل الدراسي الأول من المقرر أن يكون مع بداية شهر أكتوبر المقبل وسوف يستمر حتى منتصف يناير 2025.

سوف تستمر امتحانات الدراسي الأول الصف الثاني لمدة أسبوعين.

كذلك أعلنت وزارة التربية العراقية التفاصيل الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني وسوف تعقد بشهر يونيو 2025.

الإجازات بالفصل الدراسي الأول 2025 بالعراق

أوضحت وزارة التربية العراقية الإجازات التي سوف يحصل عليها الطلاب بالفصل الدراسي المقبل 2025 وهي كالآتي: