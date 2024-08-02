نسب النجاح في الثانوية العامة!.. رابط الإستعلام عن النتيجة بالدرجات 2024 موقع وزارة التعليم

اقترب الإعلان عن نتيجة الثانوية، خاصة مع اقتراب الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي دامت لأكثر من أسابيع، حيث إن الطلاب والطالبات في هذه المرحلة تسود بينهم حالة القلق والتوتر خاصة بعد أن الحديث عن اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأصبح من السهل التعرف على نسب النجاح في مواد هذه المرحلة الدراسية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى تُعرض نتيجة الثانوية العامة؟

إلى الأن لم يتم تحديد موعد رسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة، من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا أن المؤشرات تؤول بأن ظهور النتيجة سيكون في غضون ساعات قليلة من الأن، ويمكنك الإطلاع على النتيجة وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بعرض النتيجة.

ليتم تحديد العام الدراسي فيما بعد.

القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر “بحث” أو “استعلام”.

لتظهر لك في النهاية الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة

ووفقًا لتصحيح بعض مواد الثانوية العامة، فيمكنك الإطلاع على معرفة نسب النجاح فيها، وفقًا لما يلي:-